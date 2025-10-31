Mireia Kamara, nova alcaldessa del Ple dels Infants d'Arbúcies
El teatre de Cal Xic va acollir un nou ple de constitució per a la legislatura 2025-2026
El teatre de Cal Xic d’Arbúcies va acollir ahir el ple de constitució del Ple dels Infants per al curs 2025-2026, un espai de participació juvenil que enguany celebra la seva dotzena edició des que es va impulsar el curs 2014-2015. L’acte va estar presidit per l’alcalde del municipi i regidor d’Educació, Pere Garriga, i per la regidora a l’oposició, Ester Soms.
Com és habitual, el Ple dels Infants renova cada any la meitat dels seus membres. El projecte, integrat per alumnes de 5è i 6è de les escoles Carulla i Vedruna, incorpora anualment el grup de nous representants de 5è que substitueixen els estudiants que han passat a l’educació secundària. Durant la sessió, els regidors van prometre el càrrec abans de procedir a l’elecció de l’alcaldia.
La votació va ser renyida i va requerir una segona volta per determinar els nous càrrecs. Finalment, Mireia Kamara va ser escollida alcaldessa del Ple dels Infants, i Carlota Forts ocuparà la tinència d’alcaldia. Totes dues van agrair la confiança rebuda i van destacar el seu compromís de treballar pel benestar i les necessitats de tots els infants d’Arbúcies.
El plenari queda format per Robert Falip, Oriol Egido, Mireia Kamara, Alma Jiménez, Marc Agundez, Carlota Forts, Ivet Ballús, Carla Taberner, Karim Gueye, Núria Pallarols, Atena Chico, Iu Fontbona i Roc Castanyer.
El Ple dels Infants té l’objectiu d’apropar la gestió municipal als més joves i fomentar la participació activa en la vida pública. Cada membre assumeix una regidoria i, conjuntament amb la seva classe, pot formular propostes relacionades amb l’àrea que li correspon. Els plens se celebraran trimestralment i els representants seran els encarregats de defensar i votar les iniciatives.
A més, el projecte compta amb un pressupost de 4.000 euros, que els alumnes hauran d’administrar, fet que afavoreix l’aprenentatge de la gestió i optimització de recursos públics des de la pràctica i la responsabilitat col·lectiva.
