La nedadora Mireia Hernández serà la pregonera de la Festa Major de Sant Romà de Lloret
L’alcalde ha destacat la projecció internacional que aporta una persona tan jove del municipi
La nedadora professional de natació sincronitzada Mireia Hernández Luna serà la pregonera de la Festa Major de Sant Romà 2025 de Lloret de Mar.
El pregó serà divendres 7 de novembre, a les 20 h, a la sala d’exposicions de la Biblioteca Municipal i posteriorment tindrà lloc la sopa de l’àvia, actes amb els quals es donarà el tret de sortida a la Festa Major.
L’alcalde de Lloret de Mar, l’Adrià Lamelas, ha destacat “la projecció internacional de Lloret de Mar que aporta una persona tan jove com la Mireia, essent un orgull per a la vila". A més, ha afegit, "encara per sobre d’aquesta projecció mundial del municipi, valora l'impacte de la seva figura al nostre poble, com a font d’inspiració per a la joventut i la comunitat i per promoure l’esport entre la població, no només pels seus èxits sinó pels valors que representa" ·
Nascuda el 5 de març del 2002, és actualment nedadora de la selecció espanyola de Natació Artística. Formada al Club Natació Granollers des dels dotze anys va continuar al centre de Tecnificació d’Esplugues de Llobregat i actualment al Centre Esportiu d’alt Rendiment.
Ha competit internacionalment en totes les categories, acumulant una gran quantia d’èxits esportius des de 2016. Hi destaquen els tres títols de Campionat d’Europa i Jocs Europeus dels últims tres anys en modalitat de duet mixt amb el Dennis González. També ha portat el nom de Lloret a la màxima categoria, als campionats del món, amb 5 medalles (plata i bronze) en modalitats d’equips i duets mixtes.
En l'àmbit personal, la Mireia sempre ha destacat per la seva professionalitat, lideratge i disciplina, amb referents com Gemma Mengual i Andrea Fuentes. En un esport tan exigent física i mentalment com la natació artística ha sabut treballar en equip i mantenir el lligam amb la seva família i amics per continuar endavant.
La regidora de Cultura, Vereda López remarca que "la seva figura ajuda a visibilitzar disciplines menys conegudes i reforça la idea que tots els esports tenen valor i espai" i ha afegit que "la seva experiència inspira a petits i grans a cuidar-se, a treballar en equip i a lluitar pels seus somnis amb perseverança”.
També destaca el seu compromís formatiu, amb una important vocació de servei i humanitat, ja que actualment cursa el 4t curs dels estudis de medicina a la Universitat de Barcelona, a l’Hospital Clínic, essent la primera esportista de natació artística de l’equip nacional que compagina l’alt nivell amb una carrera presencial i de Medicina.
