Blanes inicia els actes del rebateig de la Biblioteca Roberto Bolaño
El municipi organitzarà durant el novembre un conjunt d'activitats commemoratius, entre els quals un recital i una exposició dedicada a l'escriptor xilè
Blanes va iniciar el divendres el tret de sortida dels actes de commemoració de la nova denominació de la Biblioteca Roberto Bolaño. Durant el novembre s’han organitzat diverses activitats de reconeixement a l’autor, entre els quals un recital de la seva obra La pista de hielo així com l’exposició Roberto Bolaño: el visitant del futur. Compta amb material cedit pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), completada amb material inèdit de l'autor.
D'altra banda, del 15 al 30 de novembre la Biblioteca Roberto Bolaño afegirà una altra exposició: Fotografies Poètiques sobre l'obra de Roberto Bolaño, confeccionades per alumnes dels instituts Serrallarga i Sa Palomera. El divendres 21 de novembre l'editorial Alfaguara ha organitzat una Taula Rodona sobre Roberto Bolaño on intervindran reconeguts escriptors, i que també tindrà lloc a la biblioteca que du el nom de l'escriptor a partir de les 19 h. Quatre dies més tard, el dimarts 25 de novembre a les 19 h, es farà una Lectura Popular de l'obra La pista de hielo, la més popular entre els blanencs i blanenques perquè transcorre en un anònim poble de la Costa Brava farcit de versemblances amb indrets i persones reals de Blanes.
Bolaño va néixer a Santiago de Xile i va traslladar-se l’any 1985 a viure a Blanes, on hi va viure gairebé 20 anys. Poeta, assagista i novel·lista, a Blanes va escriure la major part de la seva producció i va viure-hi l'època de plenitud de la seva obra. Deu anys després de la seva mort, l'Ajuntament de Blanes va homenatjar-lo organitzant diverses activitats i posant en marxa, entre d'altres projectes, la Ruta Literària Roberto Bolaño, que ressegueix espais vitals de l'escriptor.
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal
- Ivan Grima: «Torno pel meu pare, perquè ningú l’oblidi»
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros
- Restaurant La Deu, els inventors de les patates d'Olot
- Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
- Jordi Pujol demana que el visiti un forense perquè avaluï el seu estat de salut i si pot o no sotmetre’s a judici