Detenen un home per la mort d'una gossa que va aparèixer dins un transportí en un estany a Sils
Segons la necròpsia la gossa va patir lesions molt greus causades per múltiples traumatismes cranioencefàlics i toràcics
Els Mossos d'Esquadra van detenir a Santa Coloma de Farners el dia 31 d’octubre un home de 36 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractament animal.
La tarda del 28 de setembre la Policia Local de Maçanet de la Selva va rebre l’avís d’una ciutadana que mentre passejava pels estanys de Sils havia vist una gàbia mig enfonsada dins una riera amb una gossa ofegada i morta al seu interior. Tant la Policia Local de Maçanet com la Policia Local de Sils es van adreçar al lloc i van alertar els Mossos d’Esquadra de la troballa. La Unitat Regional de Medi Ambient es va fer càrrec de la investigació dels fets.
Fetes les gestions amb les dades del xip amb el Consell de Col·legis de Veterinaris de Guadalajara, es va poder localitzar el propietari de la gossa, que era una American Bully. L’animal adquirit en aquesta província, constava registrat a nom d’un home que va declarar que l’havia cedit de forma temporal a un conegut de Maçanet de la Selva, des del 19 de juny d’enguany.
Durant la investigació es va fer la necròpsia a la gossa, i en l’informe del veterinari es descartava que la mort hagués estat per causes naturals. L’animal presentava traumatismes importants compatibles amb un maltractament violent. Concretament, es tractava de lesions cranioencefàliques i toràciques que li van provocar una hemorràgia que van causar-li la mort.
El cos de la gossa es va trobar intencionadament tancat hermèticament dins d’un transportí amb una cinta i llençat dins una sèquia amb la voluntat d’ocultar el cos de l’animal.
Fruit de la investigació els mossos van identificar l’home que s’havia fet càrrec de la gossa com a presumpte responsable d’un maltractament animal greu i per la mort de la gossa.
Tanmateix, el detingut també va quedar denunciat per no disposar de llicència per tinença municipal de gossos potencialment perillosos, per manca de cens municipal, per falta d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i per no tenir senyalitzat el recinte amb els dos gossos que actualment té.
L’arrestat, a qui li consten antecedents, compareixerà davant el jutjat coneixedor de la causa quan sigui requerit.
