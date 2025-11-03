Investiguen una escola d'educació especial de Blanes per presumptes maltractaments a nens amb autisme
El Departament d'Educació ha obert un expedient al centre
El Departament d'Educació ha obert un expedient a Centre d'Educació Especial El Ventijol de Blanes per presumptes maltractaments als alumnes, que tenen autisme; segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. Segons el diari, docents van denunciar que es produïen agressions verbals i físiques, com estirades d'orella o bufetades. La Conselleria indica que la primera inspecció va recollir versions contradictòries dels fets i "no s'han pogut demostrar les conductes denunciades". Ara bé, sí que han detectat "elements de millora en la gestió del centre" i s'han proposat nombroses mesures. A més, Educació ha destinat un inspector extra al centre, i "desmenteix categòricament que la Inspecció hagi intentat entorpir les denúncies".
