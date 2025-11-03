Lloret de Mar salva l'aprovació d'una taxa de residus per evitar un dèficit de 418.000 euros
El cost per l'ús del CTR i abocador s'ha encarit i si no s'aprovava una pujada de la taxa que marca l'ajuntament com a titular de l'equipament, les poblacions veïnes que l'utilitzen haguessin pagat menys del cost real
L'equip de govern de Lloret de Mar (PSC-Lloret en Comú Podem) ha hagut de convocar d'urgència en un ple avui la Taxa del servei de tractament de residus i dipòsit controlat, després que el conjunt de modificacions de les ordenances no es poguessin tirar endavant la setmana passada pel vot contrari de l'oposició.
La no aprovació de la taxa hauria comportat assumir un dèficit de 418.000 euros. El motiu és que s'ha incrementat el cost per tona per utilitzar el servei, del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar (CTRM) i del dipòsit controlat -l'abocador-. Si no s'incrementa, les poblacions veïnes que també hi aboquen pagarien el mateix que aquest any i, per tant, per sota el preu real. Aquesta diferència l'hauria d'assumir l'Ajuntament de Lloret de Mar.
L'Ajuntament és el titular de les instal·lacions i el Consell Comarcal de la Selva presta el servei de recollida i transport dels residus (o suport) per a diversos municipis de la comarca i després aquests residus van al CTRM de Lloret que gestiona l’Ajuntament. Aquest estableix que qui aboca al CTR paga una determinada taxa per tona. Un preu per tona més el cànon de l’Agència de Residus de Catalunya. El cost s'ha encarit i, per tant, per s'havia d'incrementar la taxa.
La regidora de Medi Ambient, Vereda López, va explicar que a les poblacions que fan ús del servei se'ls va comunicar prèviament el cost que tindria aquest any perquè poguessin aprovar les ordenances fiscals tenint en compte això. L'Ajuntament de Lloret, però, va intentar aprovar la modificació de les ordenances la setmana passada, però el vot contrari de l'oposició va impedir-ho.
Això podria suposar ara, si no es modificava aquesta taxa, que els municipis paguessin per la taxa que té Lloret, o sigui la mateixa del 2025, i per tant, per sota del cost real. El perjudici seria pel govern lloretenc que calcula que suposaria un dèficit dels 418.000 euros.
La modificació s'ha aprovat amb els vots del PSC, En Comú Podem, Vox, i l'abstenció de la resta de formacions (ERC, Tots per Lloret, Junts per Lloret), tot i fortes crítiques per part de tots els grups de l'oposició per no haver negociat i consensuat les ordenances. Per part de Junts per Lloret va tornar a manifestar, com al ple d'ordenances, que això podria ser motiu d'una mocio de confiança.
El punt s'ha aprovat amb deu vots favor i onze abstencions.
