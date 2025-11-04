Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerten del deteriorament de l'església de Santa Ceclina de Caldes de Malavella

L'entitat Caldes en Acció demana al Bisbat de Girona que prengui mesures per a la conservació de l'edifici

Part de la façana deteriorada de l'església.

Part de la façana deteriorada de l'església. / Caldes en Acció

Redacció

Redacció

Caldes de Malavella

L'entitat Caldes en Acció ha denunciat en un comunicat el deteriorament de l'església Santa Ceclina de Caldes de Malavella. Concretament, lamenten que l'edifici s'ha incorporat a la Llista Roja del Patrimoni que elabora Hispania Nostra, a causa del greu estat de conservació i del risc de col·lapse estructural que presenta una part del conjunt.

La Llista Roja del Patrimoni és un inventari elaborat per l’associació Hispania Nostra, una entitat espanyola dedicada a la defensa, conservació i posada en valor del patrimoni cultural i natural.

Concretament, aquesta llista recull béns patrimonials (monuments, conjunts històrics, elements arquitectònics o paisatgístics) que es troben en risc de desaparició, destrucció o alteració greu del seu valor.

És per això que l'entitat reclama al Bisbat de Girona, propietari de l'edifici, que prengui mesures i assumeixi les seves "responsabilitats" en la conservació i manteniment del temple.

Església de Santa Ceclina de Caldes de Malavella.

Església de Santa Ceclina de Caldes de Malavella. / Caldes en Acció

En el mateix comunicat, l'entitat exposa que les referències documentals de Santa Ceclina com a parròquia rural es remunten al segle XIII, període al qual pertanyen part del mur de la nau i l’absis. Al llarg dels segles XVIII i XIX s’hi van dur a terme diverses reformes que van afegir-hi el campanar, la portalada i possiblement les capelles interiors. L’edifici, d’una sola nau rectangular i amb absis semicircular, està adossat a la casa rectoral, que conserva dues torres de defensa amb cúpula cònica i trompa inferior. A la seva dreta s’hi troba el cementiri.

Rectoria en ruïnes

Segons detalla Caldes en Acció, una part de la rectoria es troba en ruïnes i l’església ha perdut les vidrieres, amb danys estructurals visibles que en posen en risc l’estabilitat i la seguretat.

«No podem permetre que un element patrimonial d’aquest valor continuï en l’oblit i la deixadesa», afirma Caldes en Acció. «El futur de Santa Ceclina depèn de decisions valentes i d’una gestió responsable que asseguri que les generacions futures puguin continuar gaudint d’aquest testimoni únic de la nostra història».

L'entitat recorda que l’Ajuntament de Caldes de Malavella, tot i no ser el responsable directe de l'edifici, utilitza regularment l’espai per a la tradicional festa del Pare Pelegrí.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents