Alerten del deteriorament de l'església de Santa Ceclina de Caldes de Malavella
L'entitat Caldes en Acció demana al Bisbat de Girona que prengui mesures per a la conservació de l'edifici
L'entitat Caldes en Acció ha denunciat en un comunicat el deteriorament de l'església Santa Ceclina de Caldes de Malavella. Concretament, lamenten que l'edifici s'ha incorporat a la Llista Roja del Patrimoni que elabora Hispania Nostra, a causa del greu estat de conservació i del risc de col·lapse estructural que presenta una part del conjunt.
La Llista Roja del Patrimoni és un inventari elaborat per l’associació Hispania Nostra, una entitat espanyola dedicada a la defensa, conservació i posada en valor del patrimoni cultural i natural.
Concretament, aquesta llista recull béns patrimonials (monuments, conjunts històrics, elements arquitectònics o paisatgístics) que es troben en risc de desaparició, destrucció o alteració greu del seu valor.
És per això que l'entitat reclama al Bisbat de Girona, propietari de l'edifici, que prengui mesures i assumeixi les seves "responsabilitats" en la conservació i manteniment del temple.
En el mateix comunicat, l'entitat exposa que les referències documentals de Santa Ceclina com a parròquia rural es remunten al segle XIII, període al qual pertanyen part del mur de la nau i l’absis. Al llarg dels segles XVIII i XIX s’hi van dur a terme diverses reformes que van afegir-hi el campanar, la portalada i possiblement les capelles interiors. L’edifici, d’una sola nau rectangular i amb absis semicircular, està adossat a la casa rectoral, que conserva dues torres de defensa amb cúpula cònica i trompa inferior. A la seva dreta s’hi troba el cementiri.
Rectoria en ruïnes
Segons detalla Caldes en Acció, una part de la rectoria es troba en ruïnes i l’església ha perdut les vidrieres, amb danys estructurals visibles que en posen en risc l’estabilitat i la seguretat.
«No podem permetre que un element patrimonial d’aquest valor continuï en l’oblit i la deixadesa», afirma Caldes en Acció. «El futur de Santa Ceclina depèn de decisions valentes i d’una gestió responsable que asseguri que les generacions futures puguin continuar gaudint d’aquest testimoni únic de la nostra història».
L'entitat recorda que l’Ajuntament de Caldes de Malavella, tot i no ser el responsable directe de l'edifici, utilitza regularment l’espai per a la tradicional festa del Pare Pelegrí.
