Provoca un incendi en una casa de Lloret i acaba detinguda per maltractaments i amenaces
No s'han hagut de lamentar ferits però l'habitatge ha quedat afectat per les flames
Un incendi declarat aquest dimarts al matí a Lloret de Mar ha acabat amb la detenció d’una dona, que també ha acabat acusada per maltractaments i amenaces.
Els fets han tingut lloc cap a les nou del matí i, haurien començat per un problema d’àmbit familiar que ha acabat amb la casa en flames.
Fins al lloc dels fets, situat a l’avinguda de Nicolau Cabañas, s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat i la Policia Local de Lloret.
Els Bombers, que hi han enviat cinc dotacions, s’han trobat el foc ja molt desenvolupat i han treballat per controlar les flames, que han afectat principalment la planta superior de l’habitatge. Sortosament, no s’han de lamentar ferits pel foc, tot i els danys materials, asseguren des del cos d'emergències.
Els Mossos d’Esquadra han detingut una dona de 26 anys, fins ara sense antecedents policials. Segons la policia, la detinguda ja havia protagonitzat incidents en dies anteriors i finalment ha estat arrestada per un presumpte delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar, un d'amenaces a la seva mare i un delicte d’incendi, confirma el cos policial.
