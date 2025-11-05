Blanes posa en marxa una prova pilot de platja per a gossos i un grup de veïns protesta
Durant l'acte de presentació un grup de veïns s'han manifestat preocupats per la higiene de l'espai on l'ajuntament destinarà 6500 euros en neteges manuals i mecàniques, analítiques de sorra i aigua i desinfeccions periòdiques
L’Ajuntament de Blanes ha obert aquest dimecres un espai provisional per a gossos a la Platja del Centre, donant resposta a una demanda històrica de propietaris i entitats animalistes. La zona, de més de 5.500 m², funcionarà fins al 28 de febrer de 2026, coincidint amb l’inici de la temporada de platges l’1 de març. Durant l'acte un petit grup de veïns ha protestat preocupats per la higiene en aquest punt tan cèntric del municipi. Els representants municipals els han explicat les mesures de neteja que es prendran i els han emplaçat a comprovar-ho d'aquí tres setmanes.
La platja s’ha delimitat amb senyalització i tanques, i està situada entre l’espigó exterior del Club de Vela i el monument a la Marina, al Passeig Cortils i Vieta.
L’alcalde Jordi Hernández i el tinent d’alcalde de Benestar Animal Mario Ros han presentat l’espai, acompanyats de representants de l’entitat Happy Dogs Blanes.
L’Ajuntament invertirà 6.500 € en neteges manuals i mecàniques, analítiques de sorra i aigua i desinfeccions periòdiques, per garantir la salubritat i l’impacte ambiental mínim. El consistori considera adequada la ubicació per la seva accessibilitat i distància de zones protegides del Delta de la Tordera.
L’espai estarà obert les 24 hores i els gossos hauran d’estar identificats, sota control dels responsables i amb morrió si són potencialment perillosos. Caldrà recollir excrements i no es permet alimentar ni rentar els animals dins la zona. La platja per a gossos era una llarga reivindicació.
Protestes veïnals
Tot i això, coincidint amb l’obertura, un grup de veïns del centre s’ha manifestat en contra de la ubicació per possibles afectacions higièniques. L’alcalde i el regidor han atès els manifestants i han proposat revisar la situació en tres setmanes juntament amb la portaveu del col·lectiu, Joana Arenas.
El govern municipal valorarà al final del període si la zona es manté o es busca un altre emplaçament.
