Denunciat un camioner per causar un accident anant drogat a l’AP-7 a Maçanet de la Selva

El sinistre viari va provocar el tall de l'autopista i problemes per circular-hi durant diverses hores aquest dilluns

Eva Batlle

Maçanet de la Selva

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment el conductor d’un tràiler implicat en un accident aquest dilluns a l’autopista AP-7, a l’altura de Maçanet de la Selva . L’home, de 50 anys, va donar positiu en cocaïna a les proves de detecció de drogues que li van practicar els agents de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona.

Se l’acusa d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

L’accident es va produir cap a dos quarts de set de la tarda, al punt quilomètric 87,5 de l’AP-7. El tràiler, de 40 tones, va xocar per encalç contra una grua que es disposava a rescatar una furgoneta avariada i aturada al voral.

A conseqüència de l’impacte, la grua va bolcar i el camió va fer tisora al mig de la via en sentit Barcelona, segons han informat els Mossos.

La grua bolcada arran del xoc del camió a Maçanet.

La grua bolcada arran del xoc del camió a Maçanet. / Mossos d'Esquadra

El sinistre va obligar a tallar temporalment la circulació i va provocar retencions de fins a sis quilòmetres. El Servei Català de Trànsit va recomanar utilitzar vies alternatives mentre es treballava per reobrir la carretera.

