Ferida una dona per inhalació de fum en cremar un rentaplats a Lloret
Els Bombers apaguen el foc i ventilen l’edifici
Una dona ha resultat ferida per inhalació de fum la matinada d’aquest dimecres en cremar un rentaplats a Lloret de Mar.
El foc s’ha declarat cap a dos quarts de cinc en un pis del passatge Josep Maria Sert, en un bloc de quatre plantes. Les flames s’han originat a la cuina d’un dels habitatges dels baixos.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, així com efectius del SEM i de la Policia Local. Els Bombers han extingit les flames, que han afectat únicament el rentaplats, tot i que el fum s’ha estès per tot el pis i per l’escala de l’edifici, segons han informat des del cos d’emergències.
A causa de la gran quantitat de fum, els sanitaris del SEM han atès una dona per una intoxicació per inhalació. La víctima ha estat evacuada amb ferides lleus al CAP de Lloret per rebre tractament mèdic.
