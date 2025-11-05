Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lloret de Mar comença la millora integral del carrer Santa Anna

Les obres tenen un cost dede 120.007,04 euros i actuaran tan en una millora estètica com de serveis

El carrer Santa Anna de Lloret de Mar

El carrer Santa Anna de Lloret de Mar / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha començat els treballs de millora integral al carrer Santa Anna, amb un pressupost total de 120.007,04 € IVA inclòs.

L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas ha explicat que "aquesta actuació s’emmarca dins el compromís municipal per millorar l’espai públic i l’accessibilitat al centre de Lloret”.

Permetrà la renovació completa del paviment i de les infraestructures existents, amb l’objectiu de modernitzar aquest carrer i millorar-ne l’accessibilitat i la funcionalitat.

El carrer de Santa Anna es transformarà en una plataforma única, eliminant les actuals barreres arquitectòniques i facilita la mobilitat de vianants i persones amb mobilitat reduïda.

Renovació xarxa de sanejament

A més, s’executarà la renovació de les xarxes d’abastament i sanejament, i es potenciarà la recollida d’aigües pluvials per millorar la gestió i sostenibilitat de l’espai públic.

Les obres també inclouran el soterrament de les línies de baixa tensió i de telefonia propietat de les operadores, sempre que sigui tècnicament possible, amb la voluntat de reduir l’impacte visual i millorar l’estètica urbana del carrer.

