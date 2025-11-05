Riudellots incrementa un 15% la taxa per la recollida de residus porta a porta
L'ajuntament ha incorporat una modificació per bonificar el 90% de la llicència d'obres per les actuacions on es retiri amiant
Riudellots de la Selva ha aprovat aquest mes de novembre la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2026 amb un increment del 15% al servei de recollida porta a porta.
S’han incorporat dues entrades gratuïtes addicionals a l’àrea d’emergència, amb l’objectiu de facilitar la gestió responsable dels residus per part de la ciutadania.
Pel que fa al servei d’aigua potable, s’han aprovat noves tarifes que afecten principalment als grans consumidors, mentre que les tarifes domèstiques es mantenen sense canvis.
Bonificacions si es retira amiant
D’altra banda, s’ha introduït una bonificació del 90% en la taxa de llicències d’obres per a aquelles actuacions destinades a la retirada de qualsevol element (cobertes o altres) que contingui amiant.
També s’ha aprovat una rebaixa important en les tarifes del servei del “Lliri Blau”, fruit de l’increment de subvencions atorgades pel Departament d’Afers Socials, que permetrà reduir la càrrega econòmica per a les famílies usuàries.
Finalment, també s’han incorporat millores en les tarifes de la piscina adreçades al col·lectiu de gent gran.
