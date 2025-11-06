Som de Riudellots titlla d'"injusta" la pujada del 15% de la taxa de residus
El grup considera discriminatori que només s'apliqui a les llars domèstiques i es congeli per a les activitats industrials
SOM de Riudellots de la Selva considera "injusta" la pujdada del 15% en la taxa d’escombraries domèstiques. La formació considera la mesura “discriminatòria i desigual”, ja que —segons denuncia— l’augment recau exclusivament sobre les llars, mentre que les activitats comercials i industrials mantenen les tarifes congelades.
Segons SOM Riudellots, una llar amb recollida porta a porta passarà a pagar 229,76 euros, davant els 199,79 euros actuals, mentre que els disseminats pagaran 117,09 euros en lloc de 101,82.
El grup critica que “les empreses també generen residus i utilitzen el servei, però no assumeixen cap increment”.
El partit també qüestiona l’argument del govern municipal, que justifica l’augment per complir la llei que obliga a cobrir el 100% del cost del servei.
SOM Riudellots assegura que les pròpies dades municipals desmenteixen aquest motiu, ja que la recaptació prevista (276.668 euros) només cobriria el 76,4% del cost real (362.144 euros).
La formació proposa revisar el model de gestió del servei de residus, estudiant alternatives que puguin reduir els costos i evitin repercutir-los únicament als veïns.
A més, SOM Riudellots també ha criticat la política de preus d’altres serveis municipals, com la piscina, i defensa establir tarifes diferenciades per als empadronats i per als usuaris de fora del municipi, argumentant que els residents “són qui realment contribueixen al sosteniment dels serveis públics”.
Finalment, el grup ha reclamat l’execució immediata de les obres per instal·lar terra antilliscant a la piscina municipal.
