Enxampat robant gasoil d'un camió a l'àrea de servei de l’AP-7 de Vilobí

Els Mossos localitzen una bomba de succió i una xarxa de tubs per extreure el combustible del vehicle pesant

La mànega i el camió d'on s'extreia el gasoil a Vilobí.

La mànega i el camió d'on s'extreia el gasoil a Vilobí. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Vilobí d'Onyar

Els Mossos d'Esquadra han exampat un lladre robant gasoil d’un camió estacionat a l’àrea de servei de l’AP-7 de Vilobí d'Onyar. L'arrestat és un home de 49 anys, que compta amb antecedents policials, a qui acusen de ser presumpte autor d’un delicte de robatori amb força i danys.

Els fets han tingut lloc aquest divendres cap a dos quarts de dues de la matinada, durant un patrullatge preventiu dels agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona (ART) per les àrees de servei de l’autopista.

En arribar a l'altura de Vilobí, els policies han accedit a la zona on hi havia diversos camions aparcats i han observat un home que es tancava a la cabina d’una tractora. A terra hi havia una mànega de grans dimensions connectada al dipòsit d’un dels vehicles.

El forat al dipòsit del camió d'on es robava el gasoil a Vilobí.

El forat al dipòsit del camió d'on es robava el gasoil a Vilobí. / Mossos d'Esquadra

En revisar la zona, els agents han comprovat que el dipòsit d’un dels camions tenia un forat fet amb una eina de precisió i estava mig buit, mentre que l’altre portava instal·lat un sistema d’extracció format per una bomba de succió i un entramat de tubs connectats al seu dipòsit, informa el cos policial.

Davant l’evidència dels fets, els Mossos han fet baixar el conductor de la tractora i l’han detingut com a presumpte autor del robatori i pels danys.

