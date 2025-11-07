Enxampat robant gasoil d'un camió a l'àrea de servei de l’AP-7 de Vilobí
Els Mossos localitzen una bomba de succió i una xarxa de tubs per extreure el combustible del vehicle pesant
Els Mossos d'Esquadra han exampat un lladre robant gasoil d’un camió estacionat a l’àrea de servei de l’AP-7 de Vilobí d'Onyar. L'arrestat és un home de 49 anys, que compta amb antecedents policials, a qui acusen de ser presumpte autor d’un delicte de robatori amb força i danys.
Els fets han tingut lloc aquest divendres cap a dos quarts de dues de la matinada, durant un patrullatge preventiu dels agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona (ART) per les àrees de servei de l’autopista.
En arribar a l'altura de Vilobí, els policies han accedit a la zona on hi havia diversos camions aparcats i han observat un home que es tancava a la cabina d’una tractora. A terra hi havia una mànega de grans dimensions connectada al dipòsit d’un dels vehicles.
En revisar la zona, els agents han comprovat que el dipòsit d’un dels camions tenia un forat fet amb una eina de precisió i estava mig buit, mentre que l’altre portava instal·lat un sistema d’extracció format per una bomba de succió i un entramat de tubs connectats al seu dipòsit, informa el cos policial.
Davant l’evidència dels fets, els Mossos han fet baixar el conductor de la tractora i l’han detingut com a presumpte autor del robatori i pels danys.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros
- Detenen un veí de Garriguella per violar una dona de més de 90 anys