L'Associació d'Empresaris de Tossa de Mar al·lega contra la pujada del 6% de la taxa d'escombraries
El sector considera que ja està "fortament pressionsat pels costos energètics, laborals i impositius" i l'increment agreuja la situació
L'Associació de Professionals i Empresaris d'Hostaleria de Tossa de Mar ha presentat al·legacions contra el nou increment de la taxa de recollida de residus que se situa per als negocis i establiments comercials sobre el 6%. Consideren que afecta el sector turístic i de la restauració "ja fortament pressionat pels costos energètics, laborals i impositius".
Des de l'Associació manifesten que "considerem que aquest increment no respon a criteris de proporcionalitat ni d'equitat i pot generar un impacte negatiu en la competitivitat i la sostenibilitat econòmica de les empreses del municipi"
Per aquest motiu, hem presentat un escrit formal d'al·legacions, en representació de tots els associats, amb l'objectiu que l'Ajuntament revisi la mesura i obri un espai de diàleg amb el sector privat per trobar solucions més justes i equilibrades.
Aquesta expliquen que es porta a terme per defensar els interessos del sector empresarial local; per garantir una fiscalitat més justa i coherent amb la realitat econòmica de Tossa; i per impulsar una gestió responsable i transparent dels serveis municipals.
"Creiem fermament que la col·laboració entre Ajuntament i empresariat és l'únic camí possible per assegurar un futur econòmic i turístic sostenible per a Tossa de Mar"; diuen des de l'associació.
