Oncolliga Blanes impulsa la campanya ‘Posa’t el bigoti’ per donar visibilitat al càncer masculí
L’Ajuntament de Blanes s’hi ha sumat penjant una pancarta al consistori i venent un pin solidari a la Farmàcia Sureda
La Fundació Oncolliga Blanes ha posat en marxa la campanya "Posa’t el bigoti", una iniciativa solidària que vol donar visibilitat al càncer masculí i recollir fons per a la recerca. Inspirada en el moviment internacional Movember, la proposta pretén trencar el silenci i l’estigma que encara envolten aquesta malaltia.
L’Ajuntament de Blanes s’ha adherit a la campanya penjant una pancarta al balcó del consistori amb el característic bigoti que n’és el símbol, acompanyat de l’eslògan ‘Posa’t el bigoti’. L’acte de col·locació va comptar amb la presència de l’alcalde, Jordi Hernández, i la tinenta d’alcalde de Salut, Rosa Aladern.
Blanes és un dels 22 ajuntaments gironins que aquests dies lluiran la pancarta de suport a la iniciativa. A més, 75 comerços de les comarques gironines s’han implicat venent pins amb forma de bigoti, símbol internacional del moviment.
A Blanes, el pin solidari es pot adquirir a la Farmàcia Sureda, al Passeig de Dintre, al preu de 5 euros. Els beneficis es destinaran íntegrament a donar suport als homes afectats a través dels serveis d’acompanyament d’Oncolliga i a finançar un projecte de recerca sobre el càncer de pròstata liderat pel doctor Josep Comet Batlle, uròleg a l’Hospital Trueta i investigador de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona.
Segons dades de la Fundació Oncolliga, només un 32% de les persones ateses són homes, i els càncers exclusivament masculins, com el de pròstata, representen un 3% dels casos totals.
A la demarcació de Girona es detecten més de dos mil casos anuals de càncer en homes, sent el de pròstata el més freqüent.
El projecte de recerca finançat per la campanya té com a objectiu identificar biomarcadors no invasius que millorin el diagnòstic i ajudin a evitar proves doloroses com les biòpsies.
Amb l’eslògan ‘Posa’t el bigoti’, Oncolliga convida la ciutadania a lluir el pin solidari o deixar-se bigoti com a gest de suport i sensibilització envers la salut masculina.
