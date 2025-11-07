Tossa de Mar obté un 8,6 en reputació turística online, segons l'informe d'un portal turístic
El municipi destaca per la bona valoració de les activitats i la gastronomia, mentre que els allotjaments mantenen notes notables però amb marge de millora
L’Ajuntament de Tossa de Mar ha fet públic aquest dimarts el resultat del Monitor de Reputació Online Turística (iRON®), elaborat amb la metodologia d’anàlisi de big data de la consultora Vivential Value. L’informe ha analitzat més de 135.000 opinions d’usuaris publicades entre gener de 2023 i agost de 2025 a diferents portals digitals, i situa “l’experiència Tossa de Mar” amb una valoració global de 8,6 punts sobre 10, una xifra que consolida el municipi com una de les destinacions costaneres més ben valorades.
L’estudi, que ha tingut en compte més de 250 recursos turístics —entre allotjaments, restaurants i atractius—, destaca especialment la bona percepció dels visitants pel que fa a les activitats i punts d’interès, que obtenen una puntuació mitjana de 9,45 punts, molt per sobre del referencial del sector. També sobresurt la gastronomia local, amb una nota de 8,78, que confirma la fortalesa de l’oferta de restauració del municipi.
Pel que fa als allotjaments, la valoració se situa en 8,31 punts, una xifra notable, tot i que el monitor identifica marges de millora en aspectes com el confort, les instal·lacions i els preus.
L’informe també posa en relleu el gran dinamisme digital de la destinació, amb més de 135.000 ressenyes recollides durant els darrers 32 mesos. La major concentració d’opinions es registra als mesos d’estiu —juliol, agost i setembre—, fet que reflecteix la marcada estacionalitat del turisme tossenc. La majoria de comentaris provenen de turistes nacionals (53%), seguits pels francesos (18%). En relació amb el perfil dels visitants, destaquen les parelles (52%), per davant de les famílies (30%).
Com a novetat, el Monitor 2025 incorpora per primera vegada una anàlisi amb intel·ligència artificial generativa per detectar la percepció de sostenibilitat dels recursos turístics, un factor cada vegada més rellevant entre els visitants.
La regidora de Turisme, Pilar Roura, ha subratllat que aquest estudi “forma part del sistema d’intel·ligència turística que Tossa està implementant”, i que s’alimentarà de dades de diferents fonts com la telefonia mòbil, les matrícules dels vehicles que accedeixen al municipi, les taxes d’ocupació hotelera o l’ús dels aparcaments. Segons Roura, aquestes dades es processaran amb l’ajuda de la Universitat de Girona, amb qui l’Ajuntament té un conveni, per tal de “focalitzar de forma més quirúrgica l’estratègia turística i les accions de promoció”.
L’estudi s’ha presentat al Consell Assessor de Turisme de Tossa de Mar, integrat per representants del sector turístic privat i dels grups municipals de l’oposició.
La consultora Vivential Value, especialitzada en intel·ligència turística i anàlisi de reputació online, compta amb més de deu anys d’experiència i forma part de la xarxa Red DTI de destinacions turístiques intel·ligents a Espanya.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros
- Detenen un veí de Garriguella per violar una dona de més de 90 anys