La nedadora Mireia Hernández dona el tret de sortida a Lloret, a la Festa de Sant Romà
L'esportista, campionat internacional, va animar als lloretencs a perseguir els seus somnis
L'esportista Mireia Hernández, referent internacional de la natació artística va donar el tret de sortida ahir a la Festa de Sant Romà de Lloret de Mar animant als lloretencs.
L’acte s’ha celebrat a la sala polivalent de la Biblioteca, on l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, va destacar “l’orgull de tenir una pregonera que reflecteix talent, esforç i vocació, i que porta el nom de Lloret arreu del món amb elegància i dedicació”.
Amb només 23 anys, Hernández és considerada una de les grans promeses de la natació artística mundial, amb un palmarès que inclou medalles en campionats mundials, europeus i nacionals. Actualment combina la seva trajectòria esportiva amb els estudis de Medicina, una decisió que, segons ha explicat, “respon a la meva vocació de servei i a les ganes de contribuir al benestar de les persones”.
Durant el seu emotiu discurs, la pregonera va compartir reflexions sobre el valor de l’esforç, la constància i l’estimació al municipi: “El més bonic és que em diguin que s’han emocionat en veure’m nedar”, va afirmar, tot animant la joventut lloretenca a perseguir els seus somnis “amb passió, treball i constància”.
La regidora de Festes, Vereda López, va remarcar que el programa d’enguany “impulsa especialment les activitats familiars i infantils”, amb propostes com el concert de Reggae Per Xics a les barraquetes i una nova activitat infantil durant la tarda de dissabte.
Després del pregó, el Casal de la Gent Gran va servir la tradicional “sopa de l’àvia”, en un ambient festiu que marca l’inici d’uns dies plens de música, tradició i celebracions a Lloret.
