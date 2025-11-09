Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rècord de participació en el concurs de ratafies casolanes

Han competit 314 produccions arribades de 96 municipis

Paula Joan, recollint el premi com a guanyadora del concurs.

DdG

Santa Coloma de Farners

La 44a edició de la Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners s'ha tancat aquest diumenge assolint un nou rècord de participació en el concurs de ratafies casolanes. Fins a 314 produccions d’aquest licor, arribades de 96 municipis diferents, s'han presentat al concurs més antic de Catalunya. La guanyadora del concurs ha estat Paula Joan, de Palamós, i en segon i tercer lloc han quedat Fina Vilert i Robert Gesti, tots dos de Santa Coloma de Farners. Durant la gala de la ratafia també s'ha proclamat Jaume Guinovart, mestre ratafiaire i ànima de la Fira de la Ratafia de Centelles, com a Confrare d’Honor.

Durant tot el cap de setmana milers de visitants han passat pels diferents espais de la Festa de la Ratafia, que té 44 anys d’història. Les propostes gastronòmiques han gaudit d’una gran participació.

