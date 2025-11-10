Caminada solidària a Blanes per la salut mental
L'activitat va servir per a recollir fons per a un projecte per promoure l'oci inclusiu a la Selva interior
Una caminada popular a Blanes va servir diumenge per recaptar fons per al projecte Engresca't del Club Social Santa Coloma per promoure l'oci inclusiu i el benestar emocional a la Selva interior. 125 persones van participar en la marxa organitzada per l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.
L’esdeveniment, sota el lema “Blanes camina per la salut mental”, té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre els trastorns mentals i alhora promoure l’activitat física com a eina de benestar. La caminada va comptar amb l’actuació del mag Pau Borrell, que va exercir de mestre de cerimònies.
El recorregut, d’uns cinc quilòmetres arran de mar, va sortir del Banc dels Músics, on també hi ha el Monument al Sardanista, i va convidar tothom a gaudir d’una caminada sense esperit competitiu. Tot i això, al final es van entregar reconeixements simbòlics a diversos participants, amb premis elaborats als tallers de manualitats de l’associació.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, la presidenta de l’entitat organitzadora, Dora Santamaria, i la regidora d’Esports, Mònica Rabassa, que van donar el tret de sortida i també van participar en la caminada.
Enguany, la recaptació solidària s’ha destinat íntegrament al projecte ‘Engresca’t’ del Club Social Santa Coloma, que impulsa activitats d’oci inclusiu i suport emocional per a persones de la Selva Interior, on sovint és més difícil accedir als serveis de salut mental que hi ha a la costa.
La jornada es va tancar amb una sessió de zumba conduïda per Jessica, que va fer ballar grans i petits, i amb tallers infantils de xapes i màscares.
L’activitat va començar a les deu del matí amb les inscripcions i la recollida de dorsals, i va culminar cap a la una del migdia, consolidant-se com una cita ja tradicional al calendari solidari blanenc.
