Una conductora molt beguda acaba amb el cotxe al fons d'un barranc a Tossa de Mar

Els Mossos la denuncien penalment per conduir amb una alcoholèmia gairebé tres vegades superior al límit legal

El vehicle accidentat al fons del barranc a Tossa amb un bomber.

El vehicle accidentat al fons del barranc a Tossa amb un bomber. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Tossa de Mar

Una conductora molt beguda va accidentar-se diumenge a la matinada a Tossa de Mar. Va patir un accident a la GI-682, la carretera que uneix Tossa de Mar amb Sant Feliu de Guíxols. El vehicle va sortir de la via al quilòmetre 16, en sentit Tossa, i va caure per un barranc d’uns set metres, enduent-se pel camí un pal de llum.

Al lloc dels fets es van desplaçar els Mossos d’Esquadra de Trànsit, el SEM i els Bombers, que van haver d’extreure les dues ocupants del cotxe amb lliteres i cordes, a causa de la dificultat del terreny, indiquen dels del cos d'emergències.

Una de les persones rescatades es queixava de dolor a les cervicals i a l’espatlla, i va ser traslladada a l’Hospital Josep Trueta de Girona ferida de poca consideració.

La conductora va donar positiu en la prova d’alcoholèmia, amb 0,72 mg/litre d’aire expirat, gairebé tres vegades més del límit legal (0,25 mg/litre). Per aquest motiu, els Mossos la van denunciar penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol, confirma el cos policials.

TEMES

