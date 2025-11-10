Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una dona de 77 anys queda ferida en caure a la piscina buida de casa seva a Blanes

El SEM l'ha evacuada ferida lleu a l'hospital Josep Trueta de Girona

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Blanes

Una dona de 77 anys ha resultat ferida aquest dilluns al matí després de caure a la piscina buida de casa seva a Blanes. L’accident domèstic s’ha produït en un habitatge del carrer de la Garrotxa poc després d’un quart de dotze del migdia.

Arran del succés, s’han activat els Bombers amb quatre dotacions, el SEM i la Policia Local de Blanes. Els Bombers han rescatat la dona del fons de la piscina i, com que presentava ferides, l’han immobilitzat amb un matalàs i l’han traslladada amb una llitera niu fins a l’ambulància del SEM, informa el cos d'emergències.

Els sanitaris del SEM l’han valorat i l’han evacuat amb ferides lleus fins a l’hospital Josep Trueta de Girona.

