Un senglar que fugia d'una batuda provoca un accident de trànsit a Sant Feliu de Buixalleu
No es van haver de lamentar ferits
Un senglar que intentava escapar d’una batuda va provocar, aquest diumenge al matí, un accident de trànsit a Sant Feliu de Buixalleu.
Segons informen els Bombers de la Generalitat, un grup de caçadors estava duent a terme una batuda del porc senglar en una zona propera a la carretera GI-653 quan l’animal va irrompre sobtadament a la via. L’incident va tenir lloc poc abans de les dotze del migdia i va afectar una autocaravana que circulava en direcció a Hostalric.
El vehicle va rebre un fort impacte al para-xocs a causa de la col·lisió amb el senglar. En el moment de l’arribada dels Bombers, tots els ocupants ja es trobaven fora de l’autocaravana i il·lesos. També hi van intervenir efectius del SEM i dels Mossos d’Esquadra, però cap persona va resultar ferida.
Pel que fa a l’animal, els Bombers no disposen de més informació sobre el seu estat.
