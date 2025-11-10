Rescat d'una ambulància del SEM a punt de caure per un barranc a Arbúcies
Es va avariar i els Bombers van haver d'actuar per evitar que es precipités
Ensurt aquest diumenge al migdia a Arbúcies. Els Bombers de la Generalitat van haver d’actuar per un incident amb una ambulància del SEM. L’avís es va rebre pocs minuts abans de la una, quan els sanitaris van alertar que el vehicle s’havia avariat poc abans de la sortida que enllaça amb l’Eix Transversal.
Segons van explicar, temien que l’ambulància es desfrenés i pogués caure per un barranc proper. En arribar al lloc, els Bombers van comprovar que el vehicle presentava problemes tant a la caixa de canvis com al fre de mà. Per assegurar-lo, hi van col·locar dues falques fins a l’arribada d’un servei de grua i reparació.
Afortunadament, no es van haver de lamentar ferits, segons informen des del cos d’emergències.
