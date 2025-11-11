Creix l'activitat assistencial a l'hospital de Blanes
L’assistència global de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va anar a l'alça l'any passat, amb un impuls notable de l’atenció primària a Lloret i Tossa
L’any 2024 la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va experimentar un augment generalitzat de l’activitat sanitària, que reflecteix la recuperació plena dels serveis després dels anys de més pressió sanitària i la consolidació de noves modalitats d’atenció, tal com s'extreu de la publicació anual de la memòria d'activitat.
L’hospital de Blanes va mantenir una activitat molt alta i va ser un dels centres que més va contribuir al creixement de l’atenció especialitzada. Durant el 2024 es van registrar 9.960 altes d’hospitalització convencional (+1,1%) i 4.111 altes d’unitats semicrítiques i d’observació (+17,2%), xifres que confirmen l’augment de la complexitat assistencial.
En l’àmbit quirúrgic, el conjunt de la Corporació va fer 14.987 intervencions, un 7,9% més que l’any anterior, amb un fort increment de la cirurgia menor (+20,8%) i de la cirurgia ambulatòria (+3,2%).
Pel que fa a la rehabilitació, el centre de Blanes va atendre 974 pacients hospitalitzats (un augment respecte als 894 del 2023), amb 5.300 sessions realitzades. També va millorar l'activitat d’atenció intermèdia i pal·liativa, consolidant-se com un centre clau en la recuperació funcional i l’atenció crònica.
Per altra banda, l'Hospital d’Atenció Intermèdia de Lloret de Mar i Asil Nicolau Font va registrar 324 pacients hospitalitzats (un augment del 23% respecte a l’any anterior) i 9.475 sessions de rehabilitació, per sobre de les 8.128 del 2023.
Aquest increment, juntament amb els 207 pacients i 17.971 estades en la unitat de Llarga Estada, evidencia l’aposta per reforçar la continuïtat assistencial i la recuperació posthospitalària.
A més, el Centre de Rehabilitació de Fenals de Lloret continua sent un dels equipaments amb més volum de sessions ambulatòries: 31.338 sessions el 2024. Tot i que encara no hi ha dades consolidades, l'activitat de rehabilitació ha crescut de forma accentuada aquest 2025, fet que ha propiciat a una saturació a la Selva Marítima degut a la combinació de l’elevada demanda i les limitacions d’espai al centre de Fenals, tal com avançava aquest diari.
Pel que fa als serveis de diagnòstic de la Corporació, hi va haver un increment en TACs (+8,5%), ressonàncies magnètiques (+299%), endoscòpies digestives (+16%) i proves pneumològiques (+13,8%). L’activitat de consultes externes va créixerun 8,9%, i les interconsultes virtuals entre metges de família i especialistes van pujar un 34,8%, potenciant la coordinació assistencial.
Lloret i Tossa, al capdavant de l’activitat en atenció primària
Pel que fa a l'atenció primària, l'àrea bàsica de Salut de Lloret-Tossa va liderar un any més l’activitat assistencial, amb 384.910 visites (un 6,7% més que el 2023). Les visites presencials van créixer un 8,1%, superant les 314.000 atencions, i la Medicina de Família va augmentar un 10,2%.
També destaquen els increments en Infermeria (+6,2%), Odontologia (+22,7%), Treball Social (+26,8%) i Atenció a la Ciutadania (+65,8%), indicadors que reflecteixen una atenció cada vegada més integral i multidisciplinària.
Encara que serveis com el Benestar Emocional (-23,3%) o la Podologia (sense activitat el 2024) mostren un lleu descens, l’augment global situa Lloret i Tossa com una de les àrees amb més activitat i creixement sostingut del conjunt de la Corporació.
Menys cesàries
L’hospital de Calella, centre gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i que centralitza tota l'activitat ginecològica i obstètrica de la zona, va reduir l'any passat el nombre de cesàries fins al 15,6%, molt a prop de la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que estableix que la taxa de cesàries recomanable hauria de situar-se entre el 10% i el 15%.
El descens ha estat progressiu des del 2020, quan el percentatge de cesàries representava el 22,6% dels parts. Entre el 2021 i el 2023, hi ha una tendència a la baixa que se situa en el 18,3%, fins a arribar al 15,6% el 2024. Aquesta millora respon al desplegament d’un model basat en la formació continuada dels equips, l’actualització dels protocols assistencials i la incorporació de recursos que afavoreixen el part natural i no instrumentat en els parts de mitjà i baix risc.
