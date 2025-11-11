Foc de cuina amb un ferit en una casa d'Hostalric
La persona ha inhalat una mica de fum i ha pogut ser dona d'alta al lloc dels fets
Els Bombers han treballat aquest dimarts a la tarda en un foc de cuina en una casa d’Hostalric que ha deixat una persona ferida.
El servei d’emergències ha rebut l’alerta a un quart de dues, i diverses dotacions s’han desplaçat ràpidament al lloc després de rebre l’avís per fum procedent de l’habitatge situat a l’avinguda del Montseny. Un cop allà, els efectius han confirmat que es tractava d’un foc de cuina.
Durant l’actuació, una persona ha estat atesa pel SEM in situ després d’haver inhalat una mica de fum, sense que fos necessari el seu trasllat a l’hospital. L’incendi ha estat controlat amb rapidesa, i l’actuació s’ha desenvolupat amb normalitat, evitant que es produïssin danys majors, informen els Bombers.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada