Joves d'arreu del país participen a un campus de la Fundació Princesa de Girona a Lloret de Mar
La trobada de quatre dies ha connectat talent jove, propòsit i acció per transformar els reptes socials del futur.
Cinquanta joves de tretze comunitats autònomes han participat a Lloret de Mar en el campus "Generació propòsit", el programa de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) per a joves d'entre 20 i 30 anys amb vocació de lideratge social. La trobada es va celebrar del 6 al 9 de novembre al Costa Brava Hub.
Durant quatre dies, els participants han pogut aprofundir en competències clau, participar en sessions formatives sobre soft skills i emprenedoria social, i compartir experiències amb premiats de la FPdGi i experts en innovació. El campus ha estat també un espai per al networking i la creació d’una comunitat de joves amb propòsit compartit.
La directora de programes de talent de la FPdGi, Gema Guzmán, ha destacat que «aquesta quarta edició del campus ha estat una experiència transformadora que connecta el talent jove amb els reptes del present i les oportunitats del futur».
Entre les activitats més destacades, el debat inaugural sobre geopolítica i reptes globals va comptar amb Ramón Rovira (Grup Godó) com a moderador i amb la participació dels periodistes Anna Bosch (TVE), Marc Bassets (El País), Gemma Saura (La Vanguardia) i l’advocat penalista Marc Molins. Els experts van analitzar la situació política internacional i el paper d’Europa en el context global.
Els joves també van participar en tallers de lideratge impartits per María Palacín i Elena Sorribes (Universitat de Barcelona), sessions de pitching i treball col·laboratiu amb Liquid Lab, i dinàmiques d’emprenedoria social amb Alwa. La formació va combinar-se amb activitats de benestar, com una sessió de ioga, senderisme i una visita als Jardins de Santa Clotilde.
El campus va culminar amb una ponència de Rodrigo Sampedro, expert en lideratge personal i d’equips, i amb una xerrada inspiradora de Mohamed El Amrani, fundador de les associacions Xarxa Convivència i Azahara, Premi Princesa de Girona Social 2014. La cloenda va incloure el lliurament de diplomes als participants.
Una desena d'iniciatives
D’aquesta trobada han sorgit més d’una desena d’iniciatives d’impacte social, de les quals se’n seleccionaran cinc per accedir a l’última fase del programa, que inclou un acompanyament personalitzat per fer realitat els projectes.
El campus ha comptat amb la col·laboració d’entitats com Liquid Lab, Alwa, Costa Brava Hub, Vichy Catalán, Fundació Banc Sabadell, El País, TVE i Azahara, entre d’altres.
