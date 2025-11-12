Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incendi a l'abocador de Lloret de Mar

Els Bombers hi han destinat 10 dotacions

Els Bombers treballant en l'incendi de l'abocador de Lloret.

Els Bombers treballant en l'incendi de l'abocador de Lloret. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

Deu dotacions dels Bombers treballen des de la matinada d'aquest dimecres en l’extinció d’un incendi a l’abocador de Lloret de Mar.

L’avís de l’incident s’ha rebut a dos quarts de tres de la matinada, i des del primer moment els efectius han actuat projectant aigua sobre la zona afectada, mentre que la maquinària de l’empresa gestora hi ha abocat sorra per ajudar a sufocar el foc.

Segons informen els Bombers, a les vuit del matí ja tenien el perímetre actiu de l’incendi reduït considerablement, tot i que els treballs continuen per garantir que no hi hagi rebrots.

No s’han registrat ferits ni riscos per a la població.

