Incendi a l'abocador de Lloret de Mar
Els Bombers hi han destinat 10 dotacions
Deu dotacions dels Bombers treballen des de la matinada d'aquest dimecres en l’extinció d’un incendi a l’abocador de Lloret de Mar.
L’avís de l’incident s’ha rebut a dos quarts de tres de la matinada, i des del primer moment els efectius han actuat projectant aigua sobre la zona afectada, mentre que la maquinària de l’empresa gestora hi ha abocat sorra per ajudar a sufocar el foc.
Segons informen els Bombers, a les vuit del matí ja tenien el perímetre actiu de l’incendi reduït considerablement, tot i que els treballs continuen per garantir que no hi hagi rebrots.
No s’han registrat ferits ni riscos per a la població.
