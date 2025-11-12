Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jutgen els tres acusats de l'intent d'assassinat per motius racistes a Santa Coloma de Farners

La víctima declara que no es va poder defensar perquè no va veure el ganivet fins que un processat el va apunyalar

Els tres acusats d'apunyalar un jove a Santa Coloma de Farners per motius racistes asseguts al banc dels acusats de l'Audiència de Girona

Els tres acusats d'apunyalar un jove a Santa Coloma de Farners per motius racistes asseguts al banc dels acusats de l'Audiència de Girona / Marina López (ACN)

Marina López / ACN

Maria Garcia / ACN

Girona

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimecres els tres acusats d'intentar matar un jove a ganivetades per motius racistes a Santa Coloma de Farners la matinada del 24 de setembre del 2022, durant la festa major. L'acusació particular demana per a cadascun d'ells una pena de 14 anys, 11 mesos i 29 dies de presó per assassinat en grau de temptativa amb l'agreujant de motius discriminatoris per raó de raça o origen. La fiscalia els acusa d'intent d'homicidi amb agreujants d'abús de superioritat i motiu discriminatori i sol·licita 9 anys i 11 mesos de presó. El judici ha començat amb la declaració de la víctima, que ha afirmat que no es va poder defensar perquè no va veure el ganivet fins que un processat el va apunyalar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents