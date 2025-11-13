Blanes es posa a prova en cas d'induncació implicant veïns i pagesos
S'ha portat a terme un simulacre participatiu en el qual han participat els barris dels Pins, La Plantera i el Racó d'en Portas
Blanes ha posat a prova la seva capacitat de resposta davant el risc d’inundacions en un simulacre participatiu amb veïns dels barris més vulnerables, pagesos de Tordera i representants dels cossos d'emergència.
Els Pins, La Plantera i el Racó d'en Portas són els barris que han participat en el simulacre.
Les dependències de Promoció de la Ciutat han estat l’escenari del simulacre d’actuació davant una hipotètica situació d’inundació, amb la participació de veïns i professionals de l’emergència.
L’activitat s’emmarca dins del projecte europeu RESIST: Regions per a la resiliència del canvi climàtic a través de la Ciència i la Innovació, en què el consistori participa des del 2022, juntament amb Terrassa i Alcanar, les tres ciutats catalanes que formen part del programa.
Sota el títol “Blanes davant els reptes climàtics: una mirada de barri al risc d’inundacions”, la trobada va reunir veïns dels barris més vulnerables davant possibles crescudes d’aigua —Els Pins, La Plantera i el Racó d’en Portas—, així com pagesos de la zona de la Tordera i representants de diversos cossos d’emergència.
Entre els assistents hi havia el cap i un dels sotsinspectors de la Policia Local de Blanes, Javier Jarillo i Francisco Muriel; el cap de Protecció Civil, Xavier Benet; el responsable del projecte RESIST a Blanes, Francesc Bonet; el cap del Parc de Bombers de Lloret de Mar, Lluís Alfonsín; i la coordinadora de Creu Roja Blanes-Lloret-Tossa, Norma Rivas, entre d’altres. També hi va prendre part un representant de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) i membres de Protecció Civil Blanes.
L’activitat, dinamitzada per un equip del grup de recerca CareNet de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es va estructurar en dues sessions de treball paral·leles per fomentar la participació i la reflexió col·lectiva. Els participants van compartir experiències, inquietuds i propostes per millorar la convivència amb el risc d’inundacions, en un exercici de diàleg i cooperació entre ciutadania i serveis d’emergència.
Estratègies conjuntes
La sessió, que es va allargar prop de tres hores, va concloure amb una posada en comú de les principals conclusions per traçar estratègies conjuntes que reforcin la resiliència climàtica del municipi.
El projecte RESIST té com a objectiu desenvolupar i provar solucions innovadores davant els reptes derivats del canvi climàtic —com les inundacions, les sequeres, les onades de calor o els incendis forestals—. En el cas de Blanes, el focus principal se centra en la prevenció d’inundacions, un risc especialment rellevant per la seva situació entre la Tordera i la façana marítima.
A més de Blanes, Terrassa i Alcanar, el projecte compta amb la participació de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, la UPC, l’empresa Hyds (Hydrometeorological Solutions for Risk Management) i el grup CareNet de la UOC.
La setmana passada, Terrassa també va acollir una trobada d’experts de dotze regions europees per avançar en la gestió d’emergències climàtiques dins del mateix marc del projecte RESIST.
