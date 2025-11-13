Els acusats d'intentar matar un jove a ganivetades a Santa Coloma de Farners neguen la motivació racista
Els forenses afirmen que les lesions que va patir la víctima van ser greus i potencialment letals
Els acusats d'intentar assassinar un jove a ganivetades durant la festa major de Santa Coloma de Farners la matinada del 24 de setembre del 2022 han negat que l'atac tingués motivació racista. Els tres processats han declarat aquest dijous i han afirmat que el grup de la víctima era més nombrós i que van ser els qui van començar la baralla. Segons el seu relat, la batussa va durar almenys quinze minuts durant els quals van rebre cops i van intentar fugir sense aconseguir-ho. L'autor material ha admès que duia una navalla i diu que la va brandar per "defensar-se": "Volia que no se m'acostessin". Els forenses han declarat que la víctima va patir una lesió al tòrax i una evisceració a l'abdomen, ferides greus i potencialment letals.
