Un incendi de cables elèctrics a Santa Coloma acaba cremant una tanca de xiprers
Un incendi originat en uns cables elèctrics va acabar cremant, aquest dimecres al vespre, una tanca de xiprers a Santa Coloma de Farners.
El foc es va declarar cap a tres quarts de nou del vespre a la Rambla Catalunya, a la urbanització Santa Coloma Residencial. Segons els Bombers, de la línia elèctrica en van sortir guspires que van encendre els cables i, posteriorment, les flames es van propagar fins a uns arbres propers.
Els Bombers van mobilitzar dues dotacions, tot i que finalment només una va intervenir directament en l’extinció. L’actuació va durar aproximadament mitja hora.
El foc va afectar una tanca de xiprers d’un habitatge i va quedar completament apagat poc abans d’un quart de deu. Els Bombers van informar la companyia elèctrica perquè realitzés les reparacions necessàries a la instal·lació afectada.
