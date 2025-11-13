Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
Van localitzar passaports i alguna bossa buida en un descampat de Vidreres gràcies als sistemes de geolocalització i els Mossos busquen els assaltants
Diversos vehicles d’una empresa dedicada a organitzar sortides en bicicleta per grups van ser objecte d’un robatori el dia 12 d'octubre al Golf Camiral, abans conegut com a PGA de Caldes de Malavella. El grup havia anat a dinar al restaurant situat a la plaça del Club i, en sortir, cap a dos quarts de quatre de la tarda, es van trobar que les dues furgonetes amb què havien viatjat estaven rebentades i que tenien estacionades a l'aparcament de la Casa Club, al centre neuràlgic de l'equipament esportiu.
Segons consta a la denúncia, un dels vehicles presentava el vidre del conductor trencat, la porta lateral danyada i diversos cops a la carrosseria, mentre que l’altre tenia el sistema d’alarma malmès i el pany forçat. Els responsables van comprovar que algú havia sostret diners i nombrosos aparells electrònics.
De dins en van desaparèixer portàtils, iPads, iPhones, AirPods i diners en efectiu. El valor aproximat dels aparells electrònics sostrets supera els 10.000 euros, mentre que l’efectiu ascendia a gairebé 3.800 euros, entre euros i diverses divises estrangeres.
Arran del robatori, els afectats van avisar la policia, i fins al lloc també s’hi van desplaçar els vigilants privats de les instal·lacions del Golf. Tot i això, expliquen que no van poder visionar les imatges de les càmeres de seguretat perquè els van informar que no seria possible fins l’endemà. Segons denuncien, aquest fet va endarrerir la possibilitat d’identificar els lladres i seguir-ne el rastre.
Geocalització dels aparells
A la zona s’hi van personar agents de la Policia Local de Caldes de Malavella, mentre que els Mossos d’Esquadra també van ser alertats. La zona disposa de càmeres de videovigilància, i alguns dels objectes sostrets van poder ser localitzats gràcies als dispositius de geolocalització d’alguns aparells electrònics.
Gràcies a aquesta tecnologia, les víctimes van poder detectar la ubicació d’alguns dels objectes robats. Acompanyats pels Mossos, van arribar fins a un descampat proper a la comissaria de la Policia Local de Vidreres, on van trobar passaports i algunes bosses buides, però cap dels aparells electrònics ni els diners sostrets.
Els autors del robatori encara no han estat identificats, i la investigació continua oberta a càrrec dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners.
Els afectats lamenten que, des del Golf, ningú no s’hagi disculpat amb els clients, majoritàriament ciclistes estrangers, i denuncien el tracte rebut després dels fets. També asseguren que "el golf Camiral és un dels llocs amb més seguretat de Girona i té un problema justament d’aquest tema i més si es té en compte que serà seu de la Ryder Cup en 2031 que rebrà a premsa internacional i espectadors amb un important poder adquisitiu", afirmen.
