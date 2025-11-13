Un xoc frontal a la C-63 de Lloret deixa dos ferits i un vehicle incendiat
L'accident de trànsit va provocar el tall de la carretera i es van generar cues quilomètriques
Un xoc frontal entre una furgoneta i un turisme a la carretera C-63, a l’altura de Lloret de Mar, va acabar aquest dimecres amb dos ferits i un dels vehicles incendiat. L’accident va obligar a tallar la via durant prop de dues hores i va provocar cues quilomètriques.
El sinistre es va produir cap a dos quarts de set de la tarda al quilòmetre 3,5 de la carretera, que uneix Lloret amb Vidreres. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar sis dotacions dels Mossos d’Esquadra, diverses unitats del SEM, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i agents de la Policia Local de Lloret.
Segons els Bombers, una de les conductores va quedar atrapada dins del seu vehicle, que va començar a cremar després de la col·lisió. Diversos testimonis van intentar apagar les flames amb extintors abans de l’arribada dels serveis d’emergència. Quan els Bombers van arribar, el foc ja estava apagat i van iniciar tasques de refredament del vehicle. L’excarceració de la dona, que presentava lesions a les cames, va ser complicada i es va completar cap a tres quarts de set.
L’home que viatjava a l’altre vehicle no va quedar atrapat i va poder sortir pel seu propi peu.
Els Mossos d’Esquadra van tallar el trànsit durant gairebé dues hores, fet que va provocar retencions importants. El Servei Català de Trànsit informa que el SEM va traslladar els dos ferits a l’Hospital Josep Trueta de Girona en estat de poca gravetat.
El trànsit es va començar a normalitzar a partir d’un quart de nou del vespre, quan es va donar pas alternatiu a la via i posteriorment es va reobrir completament. Els Mossos de Trànsit han obert una investigació per determinar les causes de l’accident.
