L'empresa de residus de la Selva Nora SA recorre un expedient sancionador d'Antifrau que proposa 800.000 euros de multa
La companyia defensa que va actuar en tot moment "dins del marc legal"
L'empresa de residus de la Selva Nora SA, una companyia pública participada pel Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Blanes, ha presentat al·legacions a un expedient sancionador de l'Oficina Antifrau que proposa aplicar-li una multa de 800.000 euros. Segons la companyia, l'actuació d'Antifrau partia d'un conflicte laboral intern entre els treballadors que va succeir a principis del 2023. Antifrau va interpretar que Nora havia aplicat represàlies a una persona que, després, va passar a tenir la condició d'informant. Els serveis jurídics de l'empresa defensen que es va actuar "dins el marc legal". Recalquen que van aplicar una sanció disciplinària al treballador per uns fets anteriors, i no per ser informant. Per això conclouen que "una represàlia només es pot produir després de la conducta que la motiva, mai abans".
En el document d’al·legacions, els serveis jurídics de Nora defensen que la companyia "va actuar en tot moment dins el marc legal", "aplicant els procediments interns i laborals establerts, sense cap voluntat ni conseqüència de represàlia". Per això, consideren que la proposta de resolució d'Antifrau és "improcedent i desproporcionada" i, per tant, sol·liciten la nul·litat i l’arxivament de l’expedient sancionador.
El gabinet legal de l’empresa de residus de la Selva argumenta que no pot existir cap represàlia perquè el conflicte laboral intern que va motivar una sanció disciplinària (i que es va resoldre per la justícia ordinària) va ser anterior a la denúncia presentada per la persona informant a l’Oficina Antifrau.
"Aquesta situació, doncs, exclou i impedeix establir cap relació causal entre ambdós procediments, ja que una represàlia només pot produir-se a posteriori de la conducta que la motiva", argumenta l'empresa pública en un comunicat.
A més, l’equip jurídic assenyala que Antifrau "aplica retroactivament" la Llei 2/2023, de protecció de les persones informants, en uns fets previs a la seva entrada en vigor. "Per tant, vulnera els principis de legalitat i seguretat jurídica establerts a la Constitució espanyola i a la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic", critiquen.
Així mateix, Nora detalla que les disfuncions administratives traslladades a Antifrau per part de la persona informant "s’emmarquen en el complex procés d’adaptació de l’empresa, que va passar de ser una societat mixta a una entitat totalment pública".
De fet, asseguren que "aquests desajustos administratius ja van ser detectats" per la companyia, i que van implantar mesures correctores i d’actualització per reforçar els mecanismes de control, els protocols de transparència i la gestió interna.
Per als responsables de Nora, la prova "més evident" que la seva actuació va ser correcta és que "durant els més de dos anys d’investigació, Antifrau no ha considerat necessari traslladar el cas a la Fiscalia".
L’empresa subratlla que ha col·laborat amb Antifrau "des del primer moment" i que "continuarà aportant tota la documentació i informació requerida, en un exercici constant de transparència i de respecte institucional". A més, remarca que els fets en qüestió van produir-se en una etapa anterior, en què el president, el vicepresident i el gerent actuals no ocupaven aquests càrrecs.
Finalment, l’empresa deixa clar als vint ajuntaments als quals presta servei que "no patiran cap afectació" ni els suposarà "cap sobrecost" si al final els acaben imposant la sanció.
