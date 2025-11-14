Vist per a sentència el judici als acusats de l'intent d'assassinat per motius racistes a Santa Coloma de Farners
Els processats utilitzen l'última paraula per demanar perdó i negar que fos una agressió discriminatòria
El judici als tres acusats que s'enfronten a 14 anys, 11 mesos i 29 dies de presó cadascun per intentar matar un jove a ganivetades per motius racistes durant la festa major de Santa Coloma de Farners el 24 de setembre del 2022 ha quedat vist per a sentència. La fiscal i l'acusació particular han mantingut la petició de condemna, mentre que dues de les defenses demanen l'absolució i l'advocat de l'autor confés de l'apunyalament qualifica els fets d'un delicte de lesions amb instrument perillós i sol·licita eximents o atenuants d'alteració psíquica, consum de tòxics, legítima defensa i reparació del dany. Dos dels acusats han fet ús de l'últim torn de paraula per demanar perdó a les víctimes i negar que la batussa fos per motius racistes.
"M'agradaria aclarir que, pels meus orígens i per les meves amistats, no hi va haver cap motivació racista", ha dit al darrer torn de paraula un dels acusats, tornant a reiterar en el que ja va declarar dijous. "M'agradaria demanar disculpes als perjudicats, no era la intenció, vam sortir a passar-nos-ho bé, hi va haver consum, hi van haver uns insults, mirades. Lamento que hagi acabat així", ha afegit. El processat ha negat que fos una "cacera ni res per l'estil" ni que hi hagués un acord amb els altres dos acusats per perpetrar l'atac: "No s'ha de relacionar amb un delicte d'odi ni res per l'estil".
Un altre dels acusats també ha volgut fer ús de l'última paraula: "Vull demanar disculpes, tot i no haver fet res, per la situació tan lletja que es va viure. L'únic que puc agregar que jo estava al lloc equivocat, el dia equivocat i l'hora equivocada, i que en cap moment vaig sortir a barallar-me amb ningú. Tot el que vaig fer va ser per defensar-me a mi i als meus companys". L'únic processat que ha optat per guardar silenci i no dir res abans que el judici quedés vist per a sentència és l'autor confés de l'apunyalament.
La fiscalia i l'acusació particular han mantingut la petició de condemna i sostenen que al llarg del judici ha quedat acreditat que l'origen de la batussa que va acabar amb un jove ferit de gravetat amb ferides d'arma blanca al pit i a l'abdomen i un altre amb una lesió al braç va ser un enfrontament racista. La fiscalia els acusa d'un delicte d'intent d'homicidi amb agreujants per motiu discriminatori i d'abús de superioritat i d'un delicte lleu de lesions. Sol·licita 9 anys i 11 mesos de presó i multa de 900 euros per a cadascun.
L'acusació particular, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, considera que va ser un assassinat en grau de temptativa perquè l'agressió amb la navalla va ser a traïció amb l'agreujant de motius discriminatoris per raó de raça i origen i d'un delicte lleu de lesions i sol·licita per a cada un 14 anys, 11 mesos i 29 dies de presó i multa de 1.350 euros.
Atac "racista"
Als informes, han exposat les proves que sostenen que acrediten que l'atac va ser racista. D'entrada, perquè hi va haver insults previs amb expressions racistes com "puto negro", "negrito" o "traïdora", aquest darrer dirigit cap a una noia del grup de la víctima que era parella d'un jove negre. També perquè el grup dels acusats i el de les víctimes -que provenien d'Arbúcies- no es coneixien "de res" ni hi havia hagut cap desavinença prèvia que motivés la baralla. I, finalment, esgrimeixen dues pericials per avalar la motivació discriminatòria.
La primera és un informe de polarització que van fer els Mossos d'Esquadra i vincula dos dels acusats amb incidents violents previs i amb ideologia supremacista blanca. Sobretot un d'ells, que és el que ha fet ús de l'últim torn de paraula, assenyalant que duia indumentària i tenia tatuatges vinculats amb l'apologia nazi. La segona pericial la van fer professors de la UdG per encàrrec de l'acusació particular per avaluar l'impacte que havia tingut l'agressió en l'entorn i el grup "diana" de les víctimes. La conclusió és que va fer canviar hàbits, van agafar por i va augmentar "la situació d'angoixa i desprotecció". Salellas ha exposat a l'informe que això va afectar sobretot grups de joves "que no són blancs i són pobres" d'Arbúcies i de la comarca de la Selva.
Les acusacions també han centrat els informes en la coautoria perquè, tot i que només va ser un dels acusats qui va assestar les ganivetades, sostenen que els altres dos van actuar en connivència perquè no van fer res per aturar-lo i van fugir corrent amb ell sense socórrer la víctima. "No va morir de miracle", ha afirmat la fiscal, mentre que Salellas ha recordat que el processat el va "esbudellar" i que li han quedat seqüeles tant físiques com psíquiques que arrossega avui dia.
És precisament aquesta coautoria la que neguen dues de les defenses, que demanen l'absolució. Als informes han al·legat que els dos processats no sabien que l'autor confés dugués una navalla. També han argüit que el grup de les víctimes era molt més nombrós i consideren que les proves avalen que les agressions físiques la van començar els d'Arbúcies. Segons la seva tesi, els tres processats van sentir "pànic" perquè els estaven atacant i van actuar per defensar-se.
Lesions amb instrument perillós
La defensa de l'autor material de l'apunyalament, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, considera que els fets són constitutius d'un delicte de lesions amb instrument perillós i sol·licita al tribunal que apreciï diverses circumstàncies eximents o atenuants. En concret, al·lega que el seu representat té una discapacitat reconeguda del 67% i això, sumat al consum d'alcohol i cocaïna aquella nit, va afectar greument les seves capacitats; argumenta que va actuar en legítima defensa i que ha reparat el dany, perquè ha anat consignant diners des del primer moment per cobrir la indemnització.
Noguero defensa que l'informe de polarització dels Mossos està faltat de "rigor" perquè es basa en identificacions policials descontextualitzades de l'acusat i perquè no hi ha "cap nexe causal" entre el primer episodi d'insults d'aquella matinada i l'actuació del processat. El lletrat ha recordat que ni tan sols hi era en el primer enfrontament i que, quan va tornar del lavabo, va tenir una actitud "conciliadora" i es va aliar amb un noi de l'altre grup, a qui coneixia perquè havien estudiat junts, per intentar fer de mediadors.
L'advocat sosté que no va ser fins que es va veure acorralat a terra, amb joves agredint-lo, que va treure la navalla que duia i al·lega que no la fer servir "per escometre", sinó que va fer moviments laterals en ziga-zaga: "No es va adonar de la magnitud de les ferides que va causar i no va actuar amb intenció de matar".
El judici s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més problació nouvinguda en els darrers cinc anys
- Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
- Destapen fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de 10 municipis de les comarques gironines
- Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
- L'antic amo del Drac Paradís obrirà un restaurant de cuina tradicional xinesa i fusió asiàtica a Girona