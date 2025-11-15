Un ciclista resulta ferit en caure al circuit de motocròs i enduro de Lloret
Ha tingut l'accident en una zona de difícil accés i els Bombers han hagut d'actuar
Un ciclista ha resultat ferit aquest dissabte en caure al circuit de motocròs i enduro de Lloret de Mar.
El succés ha tingut lloc poc després de les deu del matí al circuit municipal de Can Daura, on el ciclista ha patit l’accident en una zona de difícil accés.
Això ha obligat a activar els Bombers, que s’han desplaçat fins al lloc i l’han extret amb seguretat. Cap a dos quarts d’onze, el ferit ha estat traslladat a l’ambulància del SEM i evacuat a l’hospital.
El ciclista presentava una possible fractura al canell i la clavícula dislocada. A la zona també s'hi ha desplaçat la Policia Local.
