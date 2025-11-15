L'adolescent rescatada al mar a Lloret es troba en estat crític al Trueta
Policies locals i Bombers s'han llançat a l'aigua i l'han extreta enmig de la mala mar i el SEM li han fet maniobres de reanimació perquè ha entrat en aturada cardíaca
L’adolescent britànica de 14 anys rescatada aquest dissabte al migdia a Lloret de Mar es troba en estat crític a Urgències de l’hospital Josep Trueta de Girona, segons fonts sanitàries, a l’espera de la seva evolució.
El Rescat in extremis a Lloret de Mar ha començat quan la noia ha estat arrossegada per una onada i un cop fora de l'aigua, ha entrat en aturada cardíaca arran de l'ofegament.
Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dotze del migdia d'aquets dissabte, quan els Bombers han rebut l’avís que la Policia Local estava traient una persona de l’aigua a l’alçada del passeig d’Agustí i Font, a la platja gran de Lloret.
Almenys dos agents de la policia local s’han endinsat al mar, juntament amb tres bombers, que s'han llançat a l'aigua per rescatar la menor enmig d’unes condicions molt adverses.
Segons Bombers, hi havia mala mar i un fort corrent que l’estava arrossegant i s'ofegava. En el moment dels fets, la noia era a l'aigua en grup. El rescat ha estat complicat, ja que les onades han desplaçat la noia uns 300 metres, tot ha començat davant l'ajuntament i ha acabat, davant el Museu del Mar.
A la zona també s’hi han desplaçat Salvament Marítim, els Mossos d'Esquadra i el SEM.
Cap a tres quarts de dotze, els sanitaris han atès la víctima un cop a la sorra i li han practicat maniobres de reanimació (RCP), ja que havia entrat en aturada cardíaca, segons Bombers.
El menor ha pogut ser recuperat i, cap a un quart d’una, ha estat evacuada en estat greu a l’hospital Josep Trueta de Girona.
A banda, de la menor, a l'aigua també hi havia una dona que que ha entrat a l'aigua i ha pogut sortir de l'aigua pel seu propi peu tot i el temporal, confirmen els Mossos.
Turista britànica
La menor que és de Londres estava de vacances a Lloret en un grup d'estudiants i s'havia allotjat a l'hotel Maria del Mar i tornava aquest dissabte cap a casa, apunten fonts municipals. Entre aquests també hi havia és el responsable del grup d'estudiants que es trobava a la vora de la platja quan s'ha produït l'accident i l'ofegament no mortal.
