Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
L'extreuen enmig de la mala mar i el SEM li practiquen maniobres de reanimació perquè ha entrat en aturada cardíaca
Rescat in extremis a Lloret de Mar d’una adolescent britànica de 14 anys arrossegat per una onada i que posteriorment ha entrat en aturada cardíaca.
Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dotze del migdia d'aquets dissabte, quan els Bombers han rebut l’avís que la Policia Local estava traient una persona de l’aigua a l’alçada del passeig d’Agustí i Font, a la platja gran de Lloret.
Almenys dos agents de la policia local s’han endinsat al mar, juntament amb tres bombers, per rescatar la menor enmig d’unes condicions molt adverses.
Segons Bombers, hi havia mala mar i un fort corrent que l’estava arrossegant i s'ofegava. En el moment dels fets, la noia era a l'aigua en grup.
A la zona també s’hi han desplaçat Salvament Marítim, els Mossos d'Esquadra i el SEM.
Cap a tres quarts de dotze, els sanitaris han atès la víctima un cop a la sorra i li han practicat maniobres de reanimació (RCP), ja que havia entrat en aturada cardíaca, segons Bombers.
El menor ha pogut ser recuperat i, cap a un quart d’una, ha estat evacuada en estat greu a l’hospital Josep Trueta de Girona.
A banda, de la menor, a l'aigua també hi havia una dona que ha pogut sortir de l'aigua pel seu propi peu tot i el temporal, confirmen els Mossos.
Turista britànica
La menor que és de Londres estava de vacances a Lloret i s'havia allotjat a l'hotel Maria del Mar, estava amb grup i tornava aquest dissabte cap a casa, apunten fonts municipals.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Macroestafa immobiliària: un advocat gironí i cinc membres de la banda, en presó provisional
- Enriqueta Dalmau: «Al client l’has de tractar amb respecte; bon dia tingui, està servit?»
- La Bonoloto deixa més d'un milió d'euros a Girona
- Un pres del Puig de les Basses fuig dels Mossos després d'anar a l'hospital de Figueres
- Una denúncia a Figueres destapa una macroestafa immobiliària d'1,2 milions d'euros a tot l'Estat
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres