Tossa de Mar dedica un mirador a l’artista Bonaventura Ansón

L’acte d'inauguració s’ha celebrat al recinte emmurallat i ha reunit familiars, amistats, veïns i veïnes en un escenari carregat de simbolisme.

Un moment de l'acte d'inauguració del Mirador Bonaventura Anson.

Un moment de l'acte d'inauguració del Mirador Bonaventura Anson. / Marc Sureda / NOTIDIG / CANAL AJUNTAMENT

Tossa de Mar ha inaugurat aquest dissabte el Mirador Bonaventura Anson, un espai de record dedicat a l’escultor i exregidor municipal Bonaventura Anson (1945-2021). L’acte s’ha celebrat al recinte emmurallat, a l’entorn de l’Església Vella, i ha reunit familiars, amistats, veïns i veïnes en un escenari carregat de simbolisme.

L’historiador i arxiver municipal David Moré, amic personal de l’artista, ha traçat un perfil biogràfic d’Anson i ha destacat el seu vincle profund amb Tossa i el seu compromís amb el territori i el patrimoni local. Tot seguit, s’ha descobert la placa commemorativa, amb una frase que evoca l’horitzó que tant el va inspirar, i la seva vídua, Concepció Juandó, ha expressat l’agraïment de la família.

Amb aquesta inauguració, Tossa ha incorporat al seu patrimoni un nou espai de memòria dedicat a un dels creadors que més han contribuït a definir la identitat artística i paisatgística del municipi.

