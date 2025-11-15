Tossa de Mar dedica un mirador a l’artista Bonaventura Ansón
L’acte d'inauguració s’ha celebrat al recinte emmurallat i ha reunit familiars, amistats, veïns i veïnes en un escenari carregat de simbolisme.
Tossa de Mar ha inaugurat aquest dissabte el Mirador Bonaventura Anson, un espai de record dedicat a l’escultor i exregidor municipal Bonaventura Anson (1945-2021). L’acte s’ha celebrat al recinte emmurallat, a l’entorn de l’Església Vella, i ha reunit familiars, amistats, veïns i veïnes en un escenari carregat de simbolisme.
L’historiador i arxiver municipal David Moré, amic personal de l’artista, ha traçat un perfil biogràfic d’Anson i ha destacat el seu vincle profund amb Tossa i el seu compromís amb el territori i el patrimoni local. Tot seguit, s’ha descobert la placa commemorativa, amb una frase que evoca l’horitzó que tant el va inspirar, i la seva vídua, Concepció Juandó, ha expressat l’agraïment de la família.
Amb aquesta inauguració, Tossa ha incorporat al seu patrimoni un nou espai de memòria dedicat a un dels creadors que més han contribuït a definir la identitat artística i paisatgística del municipi.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Macroestafa immobiliària: un advocat gironí i cinc membres de la banda, en presó provisional
- Enriqueta Dalmau: «Al client l’has de tractar amb respecte; bon dia tingui, està servit?»
- La Bonoloto deixa més d'un milió d'euros a Girona
- Un pres del Puig de les Basses fuig dels Mossos després d'anar a l'hospital de Figueres
- Una denúncia a Figueres destapa una macroestafa immobiliària d'1,2 milions d'euros a tot l'Estat
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres