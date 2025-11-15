Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vidreres estudia sumar-se al conveni policial conjunt de Llagostera, Caldes i Cassà

Els quatre municipis analitzen els requisits tècnics i administratius per ampliar el model de cooperació

La reunió a l'ajuntament de Vidreres. / Ajuntament de Vidreres

Redacció

Vidreres

Vidreres ha obert la porta a incorporar-se al conveni de col·laboració policial que actualment comparteixen Llagostera, Caldes de Malavella i Cassà de la Selva. Aquest divendres es va celebrar una primera reunió a l’Ajuntament de Vidreres per analitzar la possibilitat d’ampliar l’acord, que fins ara ha permès reforçar la coordinació entre cossos, optimitzar recursos i millorar la resposta operativa en situacions que requereixen actuacions conjuntes.

A la trobada hi van assistir l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps; l’alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs; l’alcalde de Caldes de Malavella, Sergi Mir; i el vicealcalde de Cassà de la Selva, Robert Mundet, a més dels caps de les policies locals dels quatre municipis.

Durant la reunió, els representants polítics i policials van estudiar els avantatges d’ampliar el model actual i han revisat els requisits tècnics i administratius necessaris perquè Vidreres hi pugui entrar. Segons les parts, una col·laboració més àmplia podria reforçar l’eficiència del servei i la proximitat en l’atenció a la ciutadania. Els ajuntaments continuaran treballant les properes setmanes en la valoració formal de la proposta. Si tira endavant, Vidreres se sumaria al model de cooperació policial compartit per Llagostera, Caldes i Cassà.

TEMES

