Vidreres estudia sumar-se al conveni policial conjunt de Llagostera, Caldes i Cassà
Els quatre municipis analitzen els requisits tècnics i administratius per ampliar el model de cooperació
Vidreres ha obert la porta a incorporar-se al conveni de col·laboració policial que actualment comparteixen Llagostera, Caldes de Malavella i Cassà de la Selva. Aquest divendres es va celebrar una primera reunió a l’Ajuntament de Vidreres per analitzar la possibilitat d’ampliar l’acord, que fins ara ha permès reforçar la coordinació entre cossos, optimitzar recursos i millorar la resposta operativa en situacions que requereixen actuacions conjuntes.
A la trobada hi van assistir l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps; l’alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs; l’alcalde de Caldes de Malavella, Sergi Mir; i el vicealcalde de Cassà de la Selva, Robert Mundet, a més dels caps de les policies locals dels quatre municipis.
Durant la reunió, els representants polítics i policials van estudiar els avantatges d’ampliar el model actual i han revisat els requisits tècnics i administratius necessaris perquè Vidreres hi pugui entrar. Segons les parts, una col·laboració més àmplia podria reforçar l’eficiència del servei i la proximitat en l’atenció a la ciutadania. Els ajuntaments continuaran treballant les properes setmanes en la valoració formal de la proposta. Si tira endavant, Vidreres se sumaria al model de cooperació policial compartit per Llagostera, Caldes i Cassà.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Macroestafa immobiliària: un advocat gironí i cinc membres de la banda, en presó provisional
- Enriqueta Dalmau: «Al client l’has de tractar amb respecte; bon dia tingui, està servit?»
- La Bonoloto deixa més d'un milió d'euros a Girona
- Un pres del Puig de les Basses fuig dels Mossos després d'anar a l'hospital de Figueres
- Una denúncia a Figueres destapa una macroestafa immobiliària d'1,2 milions d'euros a tot l'Estat
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres