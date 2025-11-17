L'adolescent arrossegada per una onada a Lloret continua en estat crític a l'UCI del Trueta
Els dos agents locals van haver d’aferrar-se a la línia de boies per no perdre la jove i evitar que el fort onatge els arrossegués
L’adolescent de 14 anys que va ser arrossegada per una onada a Lloret de Maraquest dissabte continua en estat crític a l’UCI de l’hospital Josep Trueta de Girona.
Amb el pas de les hores han transcendit més detalls sobre el rescat de la jove britànica, que viatjava amb un grup d’estudiants de Londres i que havia de tornar a casa aquell mateix dia.
El tràgic succés va tenir lloc cap a tres quarts de dotze del migdia. Minuts abans, però, la Policia Local de Lloret havia rebut l’avís d’uns testimonis que alertaven de la presència d’un grup de nens a la vora de l’aigua, en una zona de la platja gran on hi havia fort onatge. La patrulla que s’hi va desplaçar tenia la intenció d’advertir-los que s’allunyessin d’allà per evitar riscos, però no s’imaginaven el que estava a punt de passar.
Les boies
En el moment en què arribaven, una onada va arrossegar dues persones cap a dins. Una d’elles era l’adolescent. Inicialment, va semblar que un dels agents aconseguia treure-la, però una nova embranzida del mar se la va endur de cop mar endins. El policia no va dubtar ni un instant: es va treure el cinturó i les botes i es va llançar a l’aigua. Un altre agent també s’hi va endinsar, i tots dos van poder arribar fins a la noia, que ja surava inconscient, probablement a causa d’un cop al cap.
Per treure-la de l’aigua, però, va ser necessària l’actuació dels Bombers. Mentre no arribaven, els agents van fer mans i mànigues per mantenir la situació sota control. Un policia des de la sorra els va avisar que tenien a l’abast la línia de boies, i tots dos s’hi van aferrar amb força. A partir d’aquí, els Bombers van intentar fer-los arribar una corda. Un dels efectius va haver de tornar a la platja, però un altre, equipat adequadament, va aconseguir arribar fins als agents i proporcionar-los la línia de vida. Estirant des de la sorra, van poder treure finalment l’adolescent i els dos policies.
Hipotèrmia
A la noia se li va practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) i es va aconseguir recuperar-la, mentre que els agents van entrar en hipotèrmia i van necessitar també l’assistència del SEM. I és que van estar prop de mitja hora a l'aigua que es trobava molt freda.
Arran dels fets, la Policia Local va elaborar els informes pertinents i va obrir diligències per un possible cas de lesions per imprudència, que els Mossos d’Esquadra han completat i manté obertes abans d’enviar-les al jutjat de Blanes. Malgrat que a la platja hi havia els tutors, que fins i tot van intentar llançar-se a l’aigua, no es considera que tinguessin responsabilitat en els fets, que s’apunten com un accident. La jove, mentrestant, continua ingressada en estat crític a la Unitat de Cures Intensives de l’hospital Trueta.
