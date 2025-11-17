Caldes es tornarà a mobilitzar en la lluita contra el càncer infantil amb la 8a Marxa pels Valents
La campanya solidària està a punt d’assolir el milió d’euros recaptats
La vuitena edició de la Marxa pels Valents de Caldes de Malavella, que se celebrarà l’1 de març de 2026, arriba amb novetats. L’organització va avançar dimecres passat el nou cartell i la samarreta oficial, presentats amb una posada en escena especialment emotiva, així com la dedicatòria d’enguany: l’esdeveniment homenatjarà l’Àlex, un jove valent que ha deixat una profunda empremta en la comunitat i que va morir recentment. La seva família va rebre un emotiu reconeixement durant l’acte.
La campanya solidària Pels Valents va néixer a Caldes i està impulsada pel cos policial local, aquesta està a punt d’assolir el milió d’euros recaptats per a la recerca del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu.
La presentació, celebrada al Balneari Vichy Catalan, va reunir l’alcalde de Caldes de Malavella, representants institucionals, patrocinadors, entitats locals i famílies implicades en la causa. Tots ells van coincidir a destacar el paper transformador de la marxa, que recapta fons per a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu.
El sotsinspector de la Policia Local i organitzador de l’esdeveniment, Xavier Muñoz, va remarcar que la Marxa pels Valents és “molt més que un esdeveniment esportiu”, subratllant la força del poble i el valor del suport col·lectiu. També va recordar que la recerca és l’únic camí per donar esperança als infants que lluiten contra el càncer i que aquesta edició serà un homenatge especial a l’Àlex.
Per la seva banda, l’alcalde Sergi Mir va posar en valor la implicació de les entitats locals i el teixit social: “Quan ajuntaments, empreses, associacions i ciutadania sumem esforços, transformem la solidaritat en accions reals que donen esperança a moltes famílies.”
Durant l’acte es va reconèixer el suport constant de Vichy Catalan, patrocinador clau des del primer any.
L’edició anterior va reunir 1.253 participants i va recaptar gairebé 20.000 euros, que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil. Les bones xifres reforcen les expectatives d’enguany, en què la marxa oferirà un recorregut apte per a totes les edats amb el suport del Club Excursionista de Caldes. Les inscripcions ja estan obertes al web oficial.
L’organització fa una crida a tota la ciutadania perquè aquesta edició sigui la més multitudinària. Cada inscripció i cada aportació és un pas endavant en la lluita contra el càncer infantil, recorden en un comunicat de premsa des de l'ajuntament.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Rescaten una excursionista al Puigmal després de caure per un pendent nevat
- El dol per Franco de la Girona oficial, fa cinquanta anys