La Guàrdia Civil desmantella un nou cultiu de marihuana en una casa "reincident" de Riudarenes
Requisen 350 plantes i 21,7 quilograms de cabdells secs preparats per a la seva distribució.
La Guàrdia Civilde Girona, dins el marc de l’operació Vinmel, va desmantellar el passat 13 de novembre una plantació interior de marihuana en un domicili de la localitat de Riudarenes, on ja hi havia actuat anteriorment.
La investigació, iniciada el 13 de setembre, va permetre als agents detectar indicis que apuntaven a la reactivació d’una activitat il·legal al mateix habitatge on, el 2024, ja s’havia realitzat una intervenció prèvia. En aquella ocasió es van confiscar 1.024 plantes de marihuana i set quilos de cabdells secs.
Amb la corresponent autorització judicial i acompanyats pel lletrat de l’Administració de Justícia, els agents van dur a terme l’entrada i registre de l’immoble. A l’interior, van localitzar una nova instal·lació completa per al cultiu de cànnabis, intervenint 350 plantes i 21,7 quilos de cabdells secs preparats per a la seva distribució.
En el dispositiu va acabar detingut un home de 41 anys, nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per cultiu i elaboració de drogues, així com d’un delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que es van detectar connexions il·legals que subministraven energia a la instal·lació, informa el cos policial.
