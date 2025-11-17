Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Riudellots de la Selva premia l’esforç acadèmic dels seus joves en els Premis Estudiants 2025

Els guardons, dotats amb 100 euros per modalitat, tenen com a principal objectiu incentivar la continuïtat acadèmica

Els estudiants de Riudellots que han resultat premiats pel seu esforç acadèmic.

Redacció

Redacció

Riudellots de la Selva

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha celebrat aquesta setmana l’acte d’entrega dels Premis Estudiants 2025, una iniciativa que vol reconèixer l’esforç, la dedicació i el compromís dels joves del municipi al llarg del seu itinerari formatiu.

Els guardons, dotats amb 100 euros per modalitat, tenen com a principal objectiu incentivar la continuïtat acadèmica i posar en valor la constància de l’alumnat. Enguany, el consistori ha mantingut les dues modalitats habituals.

D’una banda, la Modalitat A, dirigida a l’alumnat que finalitza batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, busca motivar-los a seguir estudiant i emprendre formacions superiors.

De l’altra, la Modalitat B té la voluntat de reconèixer estudiants que cursen ensenyament obligatori —ordinari o especial— i que, malgrat no haver superat totes les assignatures, han demostrat un treball intens i constant durant l’etapa en què compleixen 18 anys.

En aquesta edició, tots els premis han recaigut en joves de la Modalitat A, destacant així el seu excel·lent rendiment acadèmic i el seu compromís amb la continuïtat dels estudis postobligatoris.

L’Ajuntament ha felicitat els guardonats i ha subratllat la importància de donar suport al talent i a l’esforç dels joves del municipi.

