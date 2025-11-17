Riudellots de la Selva premia l’esforç acadèmic dels seus joves en els Premis Estudiants 2025
Els guardons, dotats amb 100 euros per modalitat, tenen com a principal objectiu incentivar la continuïtat acadèmica
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha celebrat aquesta setmana l’acte d’entrega dels Premis Estudiants 2025, una iniciativa que vol reconèixer l’esforç, la dedicació i el compromís dels joves del municipi al llarg del seu itinerari formatiu.
Els guardons, dotats amb 100 euros per modalitat, tenen com a principal objectiu incentivar la continuïtat acadèmica i posar en valor la constància de l’alumnat. Enguany, el consistori ha mantingut les dues modalitats habituals.
D’una banda, la Modalitat A, dirigida a l’alumnat que finalitza batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, busca motivar-los a seguir estudiant i emprendre formacions superiors.
De l’altra, la Modalitat B té la voluntat de reconèixer estudiants que cursen ensenyament obligatori —ordinari o especial— i que, malgrat no haver superat totes les assignatures, han demostrat un treball intens i constant durant l’etapa en què compleixen 18 anys.
En aquesta edició, tots els premis han recaigut en joves de la Modalitat A, destacant així el seu excel·lent rendiment acadèmic i el seu compromís amb la continuïtat dels estudis postobligatoris.
L’Ajuntament ha felicitat els guardonats i ha subratllat la importància de donar suport al talent i a l’esforç dels joves del municipi.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Rescaten una excursionista al Puigmal després de caure per un pendent nevat