Un ciclista sobreviu a una aturada cardíaca després d'accidentar-se a Blanes
Gràcies a la ràpida actuació d’un ciutadà, la Policia Local i el SEM, el ciclista va recuperar les constants vitals
Un ciclista de 59 anys, veí de Blanes, va patir un accident de trànsit aquest dimarts que el va deixar inconscient i amb parada cardiorespiratòria. Gràcies a la ràpida actuació d’un ciutadà, la Policia Local de Blanes i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el ciclista va ser estabilitzat i traslladat en helicòpter a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Els fets van passar cap a les quatre de la tarda a l’alçada de la rotonda dels focs d’artifici, a la Carretera GI-682, carretera d’Accés a la Costa Brava. Inicialment, un ciutadà va iniciar les maniobres de Reanimació cardiopulmonar (RCP). Després, els agents de la Policia Local van continuar amb l’ajuda d’un desfibril·lador extern automàtic (DEA) i, finalment, els professionals del SEM van recuperar les constants vitals del ciclista.
Durant l’operatiu, la Policia Local va tallar les vies i va habilitar passos alternatius. Un cop estabilitzat, el ciclista va ser traslladat en helicòpter a l’Hospital Josep Trueta. L’operació va finalitzar cap a tres quarts de cinc de la tarda, informa l'ajuntament.
