Hostalric preveu al pressupost nous aparcaments i la pacificació del centre
L'Ajuntament ha presentat uns comptes que ascendeixen a 6.950.000 euros
El pressupost del 2026 d'Hostalric contempla la compra de terrenys i la construcció de nous aparcaments al voltant de la plaça de la Vila, així com la futura pacificació. Els comptes que s'han presentat ascendeixen a 6.950.000 euros. El govern destaca que consolida el reforç de serveis, cultura i inversions.
En el capítol d'inversions destaquen, a banda dels nous aparcaments, l'inici de la reforma de Ca les Hermanes per convertir-lo en un espai sociocultural, la rehabilitació dels xalets del Governador del Castell i l'adequació de la Domus–Can Llensa per poder acollir exposicions itinerants. A més, s'inclouen diverses actuacions de reposició i manteniment en carrers, asfalt, xarxes d'aigua i clavegueram, així com intervencions de restauració del medi.
L'Ajuntament assenyala que el pressupost permet continuar desplegant els compromisos de la Relació de Llocs de Treball aprovada el 2023. Del nou exercici en destaca l'augment d'hores de personal destinades a la biblioteca municipal per adaptar-se a l'increment d'activitats adreçades a infants i joves. També creix la dotació d'activitats culturals, amb l'objectiu de mantenir l'impuls de la programació cultural del municipi, i es reforça el servei de neteja viària amb el suport d'una empresa del tercer sector social que assumirà tasques de neteja de vials, carrers, parcs i jardins.
Endeutament del 22,8%
El municipi manté un endeutament controlat del 22,8%, mot per sota del límit establert del 75%, i incorpora subvencions extraordinàries de la Diputació de Girona i de la Generalitat que han de facilitar la cobertura de les despeses d'inversió.
Les obres de rehabilitació integral de l'edifici del cavaller, valorades en 3 milions d'euros, no apareixen en el pressupost del 2026 perquè ja van ser imputades al pressupost del 2025.
