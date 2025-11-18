Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un xoc entre un camió i un turisme al polígon de Riudellots se salda amb un ferit

EL SEM ha evacuat el conductor del turisme a l'hospital Santa Caterina

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM

Eva Batlle

Eva Batlle

Riudellots de la Selva

Un accident de trànsit entre un camió i un turisme al polígon de Riudellots de la Selva s’ha saldat aquest dimarts amb un ferit.

L’accident ha tingut lloc poc després de les set del matí, a l’avinguda del Mas Pins, i ha mobilitzat el SEM, la Guàrdia Municipal de Riudellots i els Bombers.

Els dos vehicles han col·lidit i, en total, hi viatjaven quatre persones: tres en el cotxe -on hi ha hagut el ferit- i el conductor del camió. El conductor del turisme, que es queixava de dolor a l’espatlla i a les cervicals, ha estat atès pels serveis d’emergència, segons han informat els Bombers.

El xofer del camió ha resultat il·lès, igual que la resta d’ocupants del cotxe. El SEM ha evacuat el conductor ferit a l'hospital Santa Caterina de Salt.

TEMES

