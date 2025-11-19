Arbúcies arranca l'última fase de reforma i restauració del Museu Etnològic del Montseny – La Gabella
Les obres amb un cost de 309.165,38 euros suposarà la rehabilitació de la façana del carrer Major
L’Ajuntament d’Arbúcies ha posat en marxa l’última fase de les obres de reforma i restauració del Museu Etnològic del Montseny – La Gabella (MEMGA), un projecte valorat en 309.165,38 euros que completa el conjunt d’intervencions iniciades fa més d’una dècada per modernitzar l’equipament i preservar l’edifici històric que l’acull.
Aquesta nova actuació, integrada dins un programa global d’acabament d’infraestructures pressupostat en 429.000 euros, compta amb finançament de la Diputació de Girona (200.000 €), el Departament de Cultura de la Generalitat (176.000 €) i l’Ajuntament d’Arbúcies (53.000 €).
Una de les principals línies d’actuació és la rehabilitació de la façana del carrer Major, molt deteriorada pel pas del temps. La intervenció preveu sanejar i reparar els revestiments, recuperar un antic finestral i substituir les fusteries instal·lades l’any 1987 per noves finestres de fusta amb vidre doble. També s’eliminarà una sortida d’emergència en desús que havia desvirtuat la configuració original de l’edifici.
Abans d’aplicar un nou revestiment de morter, es durà a terme una neteja exhaustiva mantenint el protagonisme de les obertures de pedra. Els treballs afectaran 145 m² de façana, amb la instal·lació de bastides durant les obres.
Renovació museogràfica
El projecte inclou també la remodelació integral de les sales centrals de la primera planta, dedicades a la Societat Tradicional, que encara mantenien la museografia original de 1987. El nou disseny s’alinea amb les reformes de la segona planta executades el 2021 i incorporarà vitrines modernes, caixes de llum, panells de gran format i pedestals per a peces singulars.
Una de les intervencions més destacades serà l’enderroc parcial de l’altell central, que permetrà recuperar l’estructura original de l’edifici i guanyar amplitud, a la vegada que es posen en valor els sostres de fusta antics.
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, subratlla que aquesta fase “ens permetrà avançar en la renovació del museu, fent-lo més atractiu i accessible, i alhora preservar un edifici emblemàtic que forma part de la nostra identitat col·lectiva”.
Una dècada llarga d’obres de remodelació (2013–2022)
Amb aquesta actuació, el MEMGA encarrila el tram final d’un ampli procés de reformes iniciat formalment el 2013, arran de la necessitat de generar nous espais expositius per mostrar les troballes arqueològiques del castell de Montsoriu. Entre 2007 i 2010 ja s’havien fet millores a la planta baixa amb la renovació de la recepció, sales temporals i àrees d’arqueologia.
El 2014 es va remodelar l’accés a les plantes superiors, es va construir el mur escenogràfic dedicat al bosc i es va restaurar la porta principal del segle XVII. Un any més tard es va completar la primera gran fase amb la renovació i ampliació de les sales dedicades al castell de Montsoriu, el lleure tradicional i la societat industrial, així com la creació de la sala del Cafè de Cal Xic.
Aquesta primera fase va tenir un cost de 910.000 euros, amb una important aportació del Departament de Cultura (400.000 €), del Pla de Competitivitat Turística Boscos de Bruixes i Bandolers (408.000 €) i de l’Ajuntament (102.000 €).
El 2021 es va executar una segona fase de 585.000 euros que va renovar tota la segona planta. S’hi van actualitzar els espais dedicats a la industrialització, les llegendes i la vida quotidiana —amb la recreació d’una gran llar de foc tradicional—, i s’hi van incorporar peces tan emblemàtiques com l’òmnibus de 1923 fabricat a Arbúcies o un històric teler de més de 150 anys.
Les obres van incloure també la restauració dels teulats originals del 1600, la renovació de la instal·lació elèctrica i de climatització i l’ampliació de les sales d’exposicions temporals amb un nou espai de 150 m².
El 2022 es va inaugurar l’Espai Cabrera, a Can Petit Rutllat, un nou equipament de més de 600 m² destinat a recerca, arxiu i divulgació del llegat dels vescomtes de Girona-Cabrera. L’obra, executada pel Consell Comarcal de la Selva, va tenir un cost d’1,013 milions d’euros.
La Gabella, un edifici del segle XVII
El MEMGA té la seva seu des de 1983 a La Gabella, un edifici del segle XVII de 1.800 m² que es va obrir al públic l’any 1985. Amb les actuacions d’aquesta darrera dècada i l’impuls actual, el museu es consolida com un referent en la recerca, conservació i difusió del patrimoni cultural del Montseny i la Selva interior. Des del 2018 és, a més, Museu de Suport Territorial en l’àmbit del Montseny.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera